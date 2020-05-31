Жениться на девушке и уехать из России хочет 19-летняя дочь Михаила Ефремова

Анна-Мария поведала, что мечтала бы создать семью с красивой девушкой, усыновить ребенка и купить коттедж в Англии. Она заявила, что ей повезло с отцом, потому что он не стал устраивать скандал из-за ее ориентации и принял это «более-менее нейтрально».

Анна-Мария решила жениться на девушке и уехать из России

19-летняя дочь актера Михаила Ефремова и его четвертой супруги актрисы Ксении Качалиной Анна-Мария стала гостьей программы канала НТВ «Секрет на миллион» 30 мая. Там она шокировала ведущую Леру Кудрявцеву фразой «Я напился на выпускной». Когда же телеведущая уточнила, не оговорилась ли девушка, та ответила, что нет, не оговорилась, просто пока еще не решила какого она пола, поэтому называет себя то в мужском, то в женском роде. Но следующее откровение было еще более шокирующим.

«Есть люди, которые не относят себя ни к традиционно маскулинным ролям, ни к традиционно феминным — так называемые небинарные персоны», — объяснила Анна-Мария и добавила, что считает себя именно такой персоной.

Следом представительница знатной актерской династии заявила, что у нее есть не парень, а девушка, что по мнению Анны-Марии «гораздо лучше».

Она поведала, что мечтала бы создать семью с красивой девушкой, усыновить ребенка, купить коттедж в Англии и уехать туда жить из России.

Так же Анна-Мария заявила, что ей повезло, что ее отцом является Михаил Ефремов, потому что он не стал устраивать скандал из-за ее ориентации и принял это «более-менее нейтрально».