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На пляж без масок разрешил ходить Роспотребнадзор. Но дистанцию посторонним держать надо

18:02 31.05.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Пляжи в российских регионах могут открыть с 1 июля: туристический сезон в России состоится несмотря на коронавирус.

На пляж без масок разрешил ходить Роспотребнадзор. Но дистанцию посторонним держать надо
Пляж «Старый Бердск» любимое место отдыха для семей с детьми. Россиянам разрешили не носить маски на пляжах

На пляжах не обязательно ношение защитных масок, но нужно помнить о социальной дистанции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Маски на пляже мы не предлагали и не предлагаем, а вот расстояние между отдыхающими для людей, не связанных между собой семейными отношениями, — да, должна быть социальная дистанция, это обязательно и на пляже тоже», — сказала она в программе «Москва. Кремль. Путин».

По последним данным, в России выявлено 405 843 человека с коронавирусом, из них 4693 скончались, свыше 171 тысячи вылечились. Ранее Владимир Путин заявил, что пик распространения коронавируса в России, по данным ученых, считается пройденным. Страна начала поэтапно снимать введенные ограничения, однако в некоторых регионах, в том числе в Москве, режим самоизоляции продлили.

Пляжи в российских регионах могут открыть с 1 июля, заявлял глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. Депутат подчеркнул, что туристический сезон в России состоится «несмотря ни на что», передает РИА Новости.

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