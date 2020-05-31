По 12 130 рублей за каждого подопечного выплатят волонтерам по решению Путина. Опубликованы правила спецвыплат

Волонтёры, сотрудники социально ориентированных некоммерческих организаций, социальные работники и просто люди, взявшие на себя заботу о тех, кто во время коронавируса в силу разных причин остался без помощи и поддержки, получат выплаты от государства.

Предоставление выплат планируется реализовать через Пенсионный фонд с возможностью подачи заявления в электронной форме через портал госуслуг

На эти цели выделяется более 145 млн рублей.

Волонтёры, сотрудники социально ориентированных некоммерческих организаций, социальные работники и просто люди, взявшие на себя заботу о тех, кто во время коронавируса в силу разных причин остался без помощи и поддержки, получат выплаты от государства. Постановление о правилах оказания финансовой поддержки подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Ежемесячные выплаты в период с 1 апреля по 30 июня полагаются тем, кто принял на временное проживание, в том числе под временную опеку, инвалидов, граждан старшего возраста, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Сумма составляет 12 130 рублей за каждого человека, которому оказывается помощь.

Предоставление выплат планируется реализовать через Пенсионный фонд с возможностью подачи заявления в электронной форме через портал госуслуг. За назначением выплаты можно будет обратиться до 1 октября 2020 года.

Поддержать людей, которые в условиях распространения новой коронавирусной инфекции взяли на себя заботу о гражданах, оставшихся без помощи и опеки, поручил Президент России Владимир Путин. На специальные выплаты из резервного фонда Правительства выделяется более 145 млн рублей.

Документ будет опубликован.