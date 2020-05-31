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Троицкая родительская суббота 2020: Какого числа будет поминальная суббота в июне и как нужно поминать умерших в этот день?

21:07 31.05.2020 Фото: pxhere.com
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По православной традиции, в этот день нужно сходить в храм на службу и подать записочку с именами усопших. Хорошо в этот день подать на канон и раздать милостыню.

Троицкая родительская суббота 2020: Какого числа будет поминальная суббота в июне и как нужно поминать умерших в этот день?
Троицкая суббота — день всеобщего поминовения усопших, родительская суббота перед Днём Святой Троицы

Праздник Троицы особенно любим русским народом, потому что в этот день официально дозволялись гуляния и различные обряды, уходящие своими корнями в язычество. А вот канун праздника всегда «отдавался» усопшим. В Троицкую субботу проводили поминальный день.

Троицкая родительская суббота в 2020 году выпала на первую неделю июня. Дата поминального дня не фиксирована в календаре, а привязана к дате Троицы, и всегда отмечается в субботу.

Дата Троицкой родительской субботы

Троицкая суббота — день всеобщего поминовения усопших, родительская суббота перед Днём Святой Троицы. В православной традиции день особого поминовения усопших православных христиан.

Как мы уже сказали ранее, дата этого поминального дня не фиксирована в календаре. Он проводится накануне Троицы, которая в свою очередь отмечается на 50-й день после Христово Воскресения. В 2020 году Пасха выпала на 19 апреля, а Троица на 7 июня. Несложно подсчитать, что Троицкая родительская суббота в этом году пройдет 6 июня.

Традиции весенне-летнего поминального дня

Родительских суббот в церковном календаре несколько. Это дни особого поминовения умерших, когда в храмах служат специальную поминальную службу, а верующие после богослужения по традиции посещают могилы на кладбищах. Троицкая родительская суббота не является исключением. По православной традиции, в этот день нужно сходить в храм на службу и подать записочку с именами усопших. Хорошо в этот день подать на канон и раздать милостыню.

После богослужения верующие отправляются, как правило, на погост, чтобы привести в порядок могилки. Их украшают свежесорванными травами и венками из березовых веточек. Также хорошо зажечь лампадку и прочитать молитву.

Источник: Пронедра

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От редакции

Поедете на кладбище 6 июня?

Николай, 31 мая 2020 22:00
НВР:
Да

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