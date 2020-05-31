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Молитва об умерших родителях на Троицкую родительскую субботу

21:13 31.05.2020 Фото: pxhere.com
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Согласно церковному учению, молитва гораздо важнее, чем уборка на могиле. Важнее сходить в храм и помолиться за дорогих людей и всех усопших христиан.

Молитва об умерших родителях на Троицкую родительскую субботу
Поминать усопшего в Церкви нужно как можно чаще

В 2020 году Пасха выпала на 19 апреля, а Троица на 7 июня. Несложно подсчитать, что Троицкая родительская суббота в этом году пройдет 6 июня.

Согласно церковному учению, молитва гораздо важнее, чем уборка на могиле. Важнее сходить в храм и помолиться за дорогих людей и всех усопших христиан.

Поминать усопшего в Церкви нужно как можно чаще, не только в означенные особые дни поминовения, но и в любой другой день. Главное моление об упокоении усопших православных христиан Церковь совершает на Божественной литургии, принося за них бескровную жертву Богу. Для этого следует перед началом литургии (или накануне вечером) подать в церкви записки с их именами (вписывать можно только крещеных православных). На проскомидии из просфор будут вынуты частицы за их упокоение, которые в конце литургии будут опущены в святую чашу и омыты Кровью Сына Божия.

В родительскую субботу читаются любые молитвы об усопших. Например:

Молитва об умерших родителях на Троицкую родительскую субботу
молитва об умерших родителях

Источник: Пронедра

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