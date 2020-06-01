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Требуется журналист на сайт kurer-sreda.ru и vesiskitim.ru

18:26 01.06.2020 Фото: pixabay.com
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Резюме на bkurer@mail.ru с пометкой в теме письма «Журналист».

Требуется журналист на сайт kurer sreda.ru и vesiskitim.ru
Требуется журналист

На сайты  kurer-sreda.ru и vesiskitim.ru требуется журналист. 

Обязанности:

— написание текстов,

— посещение мероприятий и проведение интервью,

— фотосъемка,

— поиск тем.

Условия:

— На период пандемии — удаленка, после — в офисе.  График 5/2 с 9 до 18 часов, 

— офис в центре города,

— оборудованное рабочее место,

— ЗП оклад + гонорар,

— обучение,

— корпоративное обучение. 

Требования:

Мобильность, русский язык на 4+, желание узнавать новое в мультимедиа.

С опытом и без!

Адрес: Бердск, ул.К.Маркса, 24, офис 2

Телефон 8 (383-41)3-00-10

Почта bkurer@mai.ru для резюме в теме написать «Журналист»

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