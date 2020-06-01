01.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Недорого в Бердске: Отправим факс, наберем текст, копирование, сканирование, рассылка резюме

19:37 01.06.2020
2 2

По адресу: Бердск, ул.Ленина, 38 в редакции «Курьер.Среда.Бердск» горожане смогут так же распечатать текст, отсканировать документы, составить резюме. (ПРАЙС-ЛИСТ)

Недорого в Бердске: Отправим факс, наберем текст, копирование, сканирование, рассылка резюме

Дорогие бердчане, так как к нам часто обращаются за услугами по сканированию, копированию и т.д., мы решили спрос удовлетворить. Поэтому если вы окажетесь рядом с Ленина,38(т.2-70-12, 8-913-204-85-02) и вам будут необходимы названные услуги — милости просим!

График работы

Понедельник, среда с 7.30 до 19.00
Вторник, четверг, пятница с 9.00 до 19.00
Суббота с 10 до 16.00
без обеда, воскресенье — выходной

с 01.01.2019г. прайс-лист на следующие услуги г.Бердск:

Ксерокопирование (Лист А4) 1 сторона Прогон 4р.
Распечатка текста ч/, А4 (бумага 80 гр) Стр. 5р. От 1 шт. до 50шт.
Распечатка текста ч/, А4 (бумага 80 гр) Стр. 4,5р. От 51 шт.
Отправка/прием файлов по электронной почте файл 15р. До 10Мб
Отправка/прием файлов по электронной почте От 3 файлов 30р.
Отправка/прием файлов с веб-сайтов файл 20р. До 10 Мб
Сканирование документов, фото Шт. 10р. До А4 формата
Запись файлов на флеш-карту Шт. 15р. Флеш-карта Ваша
Набор текста (формат А4) Стр. 100р.
Составление резюме Стр. 100р.
Рассылка резюме до 5 адресов 75р.
Отправка факса (1 страница) Бердск 30р.
Отправка факса по межгороду (1 страница) (Россия) 60р.

Подробнее на Курьер.Среда.Бердск

Мнение читателей
0
2
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться
Аноним, 04 апреля 2020 13:11
Отправить факс. Гыыыы.
Аноним, 08 апреля 2020 20:07
На вас самоизоляция то с какой стати не распространяется? Сидите дома!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Отменил карантин по COVID-19 для прибывших из других регионов России губернатор Новосибирской области
21:56 01-06-2020
Отменил карантин по COVID-19 для прибывших из других регионов России губернатор Новосибирской области
Разлив 20 тыс. тонн солярки попал на видео с ТЭЦ в Красноярском крае. Объявлен режим ЧС в Норильске
21:47 01-06-2020
Разлив 20 тыс. тонн солярки попал на видео с ТЭЦ в Красноярском крае. Объявлен режим ЧС в Норильске
1 место по ковид - у США, 2 место - у Бразилии, 3 место - у России
21:32 01-06-2020
1 место по ковид - у США, 2 место - у Бразилии, 3 место - у России
Голосование по поправкам в Конституцию Путин назначил на 1 июля 2020 года 1
21:30 01-06-2020
Голосование по поправкам в Конституцию Путин назначил на 1 июля 2020 года
БердскХочу в школу! Отметили День детства в  COVID-19 по-домашнему в Бердске
21:23 01-06-2020
Хочу в школу! Отметили День детства в  COVID-19 по-домашнему в Бердске
Выходным могут объявить 1 июля в России - день голосования по поправкам в Конституцию
21:14 01-06-2020
Выходным могут объявить 1 июля в России - день голосования по поправкам в Конституцию
Путин: Не надо смешивать парад Победы и голосование по поправкам в Конституцию. Парад пройдет 24 июня, референдум - 1 июля
21:05 01-06-2020
Путин: Не надо смешивать парад Победы и голосование по поправкам в Конституцию. Парад пройдет 24 июня, референдум - 1 июля
ЦИК устроит голосование по поправкам в Конституцию 1 июля. Если разрешит Роспотребнадзор
20:49 01-06-2020
ЦИК устроит голосование по поправкам в Конституцию 1 июля. Если разрешит Роспотребнадзор
Путин: безупречный вариант - голосовать по поправкам в Конституцию 1 июля
20:41 01-06-2020
Путин: безупречный вариант - голосовать по поправкам в Конституцию 1 июля
Коронавирус отступает и можно голосовать за поправки в Конституцию, заявил Путин 3
20:34 01-06-2020
Коронавирус отступает и можно голосовать за поправки в Конституцию, заявил Путин