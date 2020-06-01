Парка больше нет. Гигантские пни полувековых тополей увезут 31 мая и вскроют старый асфальт в горпарке Бердска. Смотрите фото

Продолжается реконструкция городского парка за 37 млн рублей в Бердске.
— Самый сложный этап выкорчевывание пней позади. До 31 мая планируется вывоз пней и веток. Будет вскрываться старый асфальт. Устанавливаются бордюры. Продолжается укладка летнего водопровода, выводятся колодцы, делаются выводы под систему полива. Это позволить не таскать по парку километровые шланги, а использовать 20 метров для полива растений и деревьев. Следующий этап — монтаж лавочек и урн, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» директор парка Сергей Баранов.
В 2016 году жители города определили для участия в проекте благоустройства территорию городского парка, который должен был проходить в два этапа. Первый этап реализован в 2017 году. В 2019-м второй этап проекта не удалось осуществить по причине не состоявшегося конкурса на право проведения работ. Завершить второй этап реконструкции парка планируется до конца августа 2020 года.
Возможно не одна.
Теперь о главном ! У нас в городах есть тополя, достигающие двух и даже трёх метров в диаметре. Своими мощными корнями они потребляют много воды, от 500 до 1000 литров в день.
Теперь давайте задумаемся, а какие поверхностные воды у нас в городской почве?
Думаю, что в этих грунтах у выхлопной трубы кроме токсичний составляющей таблицы Менделеева Д. вы ничего хорошего не найдёте.
Мощная корневая система потребляя такое количество загрязнённой верховой воды в грунтах, испаряет её через листья и выделяет не меньше токсичных летучих химических элементов. Вы не задумывались, почему у многих людей на цветение тополя проявляется аллергия? Вот вам ответ!
Такой мощный природный фильтр, как тополь накапливает в древесине максимальное количество токсинов, способных вызвать у человека даже онкологические заболевания.
Если бы мы жили по проекту, в котором бы НЕ БЫЛО выхлопных газов, заводов c дымящими трубами, мусорных полигонов, пластика, нефтяной промышленности - всей химии, с которой мы все контактируем каждый день, то и деревья, такие как тополь, испаряли бы нам ароматы, после которых хотелось жить не менее 150 лет, а не чихать и кашлять, списывая всё это на аллергию.
кроной. При СВ садили клёны,тополя --не лучшее решение,как показало время.
Ближайший пример - ул. Пирогова в академе.
Очень много времени пройдёт, чтобы липа хотя бы до кустарника доросла.
А уж в полноценное дерево от 50 лет.
Беседок с навесом,присесть м ребенком,укрыться от зноя,бесплатных качелей.