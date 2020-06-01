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Вернул все отмененные из-за коронавируса проходящие через Бердск электрички к 1 июня Минтранс

14:15 01.06.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В том числе в полном объеме начали курсировать в Новосибирск так называемые «рабочие поезда», перевозящие работающих в мегаполисе бердчан.

Вернул все отмененные из за коронавируса проходящие через Бердск электрички к 1 июня Минтранс
Число электричек, проходящих через Бердск, вернулось к докоронавируснуму периоду

С 1 июня по решению Минтранса Новосибирской области полностью восстановлено движение всех пригородных поездов АО «Экспресс-пригород», сообщили на портале «Транспорт России». Размеры движения в Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги сохранены в полном объеме к аналогичному периоду 2019 года и составляют 76 пар по будням и 74 пары по выходным.

С 30 марта до конца апреля пригородные электропоезда компании «Экспресс-пригород» в регионе работали по расписанию выходного дня. Все поезда, курсировавшие только по рабочим дням, выведены из расписания. Отменена и часть ежедневных поездов. В том числе, и проходящие через Бердск:

№ 6630 Искитим—Новосибирск (ежедневный; отпр. 5:10, приб. 6:36) — восстановлен с 18 мая;

№ 6626 Искитим—Новосибирск (ежедневный; отпр. 21:27, приб. 22:51) — восстановлен с 18 мая.

С 9 апреля по рабочим дням назначен поезд № 6638 Ложок—Новосибирск (отпр. 6:55, приб. 8:21).

С 30 марта по 15 апреля отменялись поезда:

№ 6609 Новосибирск—Искитим (с понедельника по пятницу; отпр. 8:32, приб. 9:56).

С 30 марта по 24 апреля отменялись поезда, возвращённые в график по заявке Минтранса Новосибирской области для обеспечения социальной дистанции пассажиров:

№ 6615 Новосибирск—Черепаново (ежедневный; отпр. 12:24, приб. 15:04);
№ 6606 Черепаново—Новосибирск (ежедневный; отпр. 11:23, приб. 14:04);
№ 6621 Новосибирск—Искитим (ежедневный; отпр. 16:05, приб. 17:30);

№ 6622 Искитим—Новосибирск (ежедневный, отпр. 18:41, приб. 20:08);

С 27 апреля возобновлены не курсировавшие с 30 марта «рабочие поезда»:

№ 6604 Бердск—Новосибирск (ежедневно, кроме субботы и воскресенья; отпр. 6:51, приб. 7:53);
№ 6608 Бердск—Новосибирск (ежедневно, кроме субботы и воскресенья; отпр. 8:58, приб. 9:45);
№ 6607 Новосибирск—Бердск (ежедневно, кроме субботы и воскресенья; отпр. 7:45, приб. 8:41);
№ 6635 Новосибирск—Ложок (ежедневно, кроме субботы и воскресенья; отпр. 17:23, приб. 18:52);
№ 6633 Новосибирск—Бердск (ежедневно, кроме субботы и воскресенья; отпр. 18:21, приб. 19:06).

С 1 мая поезд № 6609 Новосибирск—Искитим (отпр. 8:32, приб. 9:56), курсировавший по будням, назначен ежедневно.

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