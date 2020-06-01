Надень или уходи! Не пускают в магазины без масок в Новосибирске. И Бердске

Без маски не пукают в магазин

Согласно постановлению губернатора Новосибирской области от 28 мая Гражданам предписывается пользоваться гигиеническими масками при проезде во всех видах транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения, в том числе такси, на станциях и остановках всех видов транспорта, при посещении аптек, объектов торговли и помещений, используемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых не приостановлена, автовокзалов, железнодорожных вокзалов, речных вокзалов, аэропортов и иных общественных мест.

30 мая в гипермаркете Новосибирска «Курьер. Среда.Бердск» наблюдал такую картину. Двое молодых людей заходят в магазин, охранник предлагает надеть маски. Они начинают возмущаться, говоря, какие маски и т. д. На что пожилой охранник сообщает,что тогда им придется продуктами отовариться в другом месте. В итоге, возмущенные молодые люди надели маску и прошли в зал.

30 мая в Бердске сотрудница супермаркета также обращается к посетителям с просьбой надеть маску. Молодежь и пенсионеры надев индивидуальное средство защиты спешат за покупками.

Если раньше можно было оправдаться, что мол у меня нет маски. Сейчас маску можно взять прямо в магазине.