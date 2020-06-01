01.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Надень или уходи! Не пускают в магазины без масок в Новосибирске. И Бердске

10:30 01.06.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
2 3

На дверях магазинов появились надписи: Посещение без маски запрещено!

Надень или уходи! Не пускают в магазины без масок в Новосибирске. И Бердске
Без маски не пукают в магазин
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Надень или уходи! Не пускают в магазины без масок в Новосибирске. И Бердске

В реанимацию с COVID-19 попала пациентка 39-40 лет из БердскаПомоги тем, кто выживает в COVID-19: Продолжается сбор денег на еду жителям БердскаЕщё 1425 новостей

Согласно постановлению губернатора Новосибирской области от 28 мая Гражданам предписывается пользоваться гигиеническими масками при проезде во всех видах транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения, в том числе такси, на станциях и остановках всех видов транспорта, при посещении аптек, объектов торговли и помещений, используемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых не приостановлена, автовокзалов, железнодорожных вокзалов, речных вокзалов, аэропортов и иных общественных мест.

30 мая в гипермаркете Новосибирска «Курьер. Среда.Бердск» наблюдал такую картину. Двое молодых людей заходят в магазин, охранник предлагает надеть маски. Они начинают возмущаться, говоря, какие маски и т. д. На что пожилой охранник сообщает,что тогда им придется продуктами отовариться в другом месте. В итоге, возмущенные молодые люди надели маску и прошли в зал.

30 мая в Бердске сотрудница супермаркета также обращается к посетителям с просьбой надеть маску. Молодежь и пенсионеры надев индивидуальное средство защиты спешат за покупками.

Если раньше можно было оправдаться, что мол у меня нет маски. Сейчас маску можно взять прямо в магазине.

Мнение читателей
0
2
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Носите маску в общественный местах?

Аноним, 01 июня 2020 10:36
НВР:
Нет.И не буду. А магазинов много. Этим пусть губер платит.Скоро столько безработных будет......Цак носить и приседать как макака не буду
Аноним, 01 июня 2020 11:14
Это нарушение прав человека и противоречит Конституции.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскКак отдыхаем в июне: 12,13,14 и 24 июня выходные в России и Бердске
11:45 01-06-2020
Как отдыхаем в июне: 12,13,14 и 24 июня выходные в России и Бердске
"Простенький такой, четыре этажа": Кристина Асмус похвасталась новым домом
11:43 01-06-2020
День за три: пенсионный стаж для работающих с COVID-19 медиков будут считать по-новому
11:41 01-06-2020
День за три: пенсионный стаж для работающих с COVID-19 медиков будут считать по-новому
Резко подскочило давление, что делать?
11:37 01-06-2020
Резко подскочило давление, что делать?
С каких видов выплат могут производиться взыскания задолженности, а с каких нет, разъяснил ПФР
11:35 01-06-2020
С каких видов выплат могут производиться взыскания задолженности, а с каких нет, разъяснил ПФР
Когда посадить огурцы по лунному календарю в июне 2020 года
11:30 01-06-2020
Когда посадить огурцы по лунному календарю в июне 2020 года
Приставил игрушечный ТТ к голове полицейского пьяный "шутник" в балаклаве в Новосибирске. И получил срок
11:30 01-06-2020
Приставил игрушечный ТТ к голове полицейского пьяный
Опасный десерт: Сколько порций мороженого можно есть в неделю взрослому и ребенку? Кому холодный десерт строго запрещен?
11:30 01-06-2020
Опасный десерт: Сколько порций мороженого можно есть в неделю взрослому и ребенку? Кому холодный десерт строго запрещен?
Как похудеть после 40 лет
11:23 01-06-2020
Как похудеть после 40 лет
Блондинки или брюнетки, кто больше нравится мужчинам по статистике?
11:20 01-06-2020
Блондинки или брюнетки, кто больше нравится мужчинам по статистике?