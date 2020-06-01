01.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Опасным для окружающих и для себя признали «шамана» Габышева врачи-психиатры в Якутске

11:15 01.06.2020 Фото: pixabay.com
0

12 мая «шамана» госпитализировали в Якутский республиканский психоневрологический диспансер. До этого у Габышева было диагностировано психиатрическое заболевание.

Опасным для окружающих и для себя признали шамана Габышева врачи психиатры в Якутске
Шаман держит путь в Москву

Медкомиссия психиатрической клиники признала якутского «шамана» Александра Габышева опасным для окружающих и для него самого. Об этом ТАСС сообщил юрист «Правозащиты Открытка» Алексей Прянишников, который оказывает Габышеву правовую помощь.

«В пятницу, 29 мая, сразу после подачи якутским шаманом Александром Габышевым заявления об отказе от дальнейшей госпитализации на имя главного врача Якутского психоневрологического диспансера, из врачей диспансера была сформирована комиссия, которая в ускоренном порядке выдала заключение об опасности Габышева для себя и окружающих», — сказал он.

Как ранее сообщала журналистам адвокат Габышева Ольга Тимофеева, 12 мая ее подзащитного госпитализировали в Якутский республиканский психоневрологический диспансер. До этого у Габышева было диагностировано психиатрическое заболевание.

По словам Прянишникова, спустя почти три недели с момента помещения Габышева в стационар диспансер обратится с иском в суд о его недобровольной госпитализации. «Хотя для подачи иска Кодекс административного судопроизводства РФ отводит 48 часов, которые истекли 14 мая. Эту информацию подтверждает и сам Александр Габышев, с которым сегодня, 30 мая, нам удалось связаться», — сказал юрист.

В сентябре прошлого года в отношении Габышева была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде по уголовному делу по ч. 1 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). Согласно постановлению, «Габышев с 6 марта по 22 мая, находясь в неустановленном месте, обратился лично к группе людей с призывами к осуществлению экстремистской деятельности». В постановлении суда говорится, что в высказываниях Габышева, согласно результатам психолого-лингвистического исследования, содержится публичный призыв к насильственным действиям. Как сообщал адвокат, Габышев по итогам комплексной психолого-психиатрической экспертизы признан невменяемым. Позже подписку о невыезде с «шамана» сняли.

В начале лета 2019 года Габышев отправился пешком из Якутии в Москву. По пути его следования проводились митинги оппозиции.

Источник: ТАСС

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Опасен?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскКак отдыхаем в июне: 12,13,14 и 24 июня выходные в России и Бердске
11:45 01-06-2020
Как отдыхаем в июне: 12,13,14 и 24 июня выходные в России и Бердске
"Простенький такой, четыре этажа": Кристина Асмус похвасталась новым домом
11:43 01-06-2020
День за три: пенсионный стаж для работающих с COVID-19 медиков будут считать по-новому
11:41 01-06-2020
День за три: пенсионный стаж для работающих с COVID-19 медиков будут считать по-новому
Резко подскочило давление, что делать?
11:37 01-06-2020
Резко подскочило давление, что делать?
С каких видов выплат могут производиться взыскания задолженности, а с каких нет, разъяснил ПФР
11:35 01-06-2020
С каких видов выплат могут производиться взыскания задолженности, а с каких нет, разъяснил ПФР
Когда посадить огурцы по лунному календарю в июне 2020 года
11:30 01-06-2020
Когда посадить огурцы по лунному календарю в июне 2020 года
Приставил игрушечный ТТ к голове полицейского пьяный "шутник" в балаклаве в Новосибирске. И получил срок
11:30 01-06-2020
Приставил игрушечный ТТ к голове полицейского пьяный
Опасный десерт: Сколько порций мороженого можно есть в неделю взрослому и ребенку? Кому холодный десерт строго запрещен?
11:30 01-06-2020
Опасный десерт: Сколько порций мороженого можно есть в неделю взрослому и ребенку? Кому холодный десерт строго запрещен?
Как похудеть после 40 лет
11:23 01-06-2020
Как похудеть после 40 лет
Блондинки или брюнетки, кто больше нравится мужчинам по статистике?
11:20 01-06-2020
Блондинки или брюнетки, кто больше нравится мужчинам по статистике?