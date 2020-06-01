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Смертельное ДТП Lexus с тягачом Mercedes попало на видео на трассе Р-256 под Бердском. Погиб водитель легкового авто 34 лет

22:05 01.06.2020, Алёна Романцова Фото: Алёны Романцовой
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ДТП произошло в 19.35 31 мая на 43 км. трассы Р-256. На месте работали инспекторы ГИБДД и «скорая».

Смертельное ДТП Lexus с тягачом Mercedes попало на видео на трассе Р 256 под Бердском. Погиб водитель легкового авто 34 лет
В ДТП на трассе Р-256 под Бердском погиб водитель Lexus

Lexus раздавило в жестком ДТП с тягачом Mercedes. ДТП произошло на трассе Р-256 между Искитимом и Бердском 31 мая в в 19.35. Водитель легковой машины 34 лет погиб на месте.

Машины столкнулись на территории Искитимского района. «Курьер. Среда. Бердск» рассказали в пресс-службе главного управления МВД по Новосибирской области, что столкновение было лоб в лоб.

— Вчера, 31 мая, произошло лобовое столкновение Lexus и грузового Mercedes на 43 км. трассы Р-256. Водитель 1986 года рождения погиб на месте, — рассказала дежурный инспектор 1 июня.

Автор видео Алена Романцова

Смертельное ДТП Lexus с тягачом Mercedes попало на видео на трассе Р 256 под Бердском. Погиб водитель легкового авто 34 лет
Смертельное ДТП Lexus с тягачом Mercedes попало на видео на трассе Р 256 под Бердском. Погиб водитель легкового авто 34 лет
Смертельное ДТП Lexus с тягачом Mercedes попало на видео на трассе Р 256 под Бердском. Погиб водитель легкового авто 34 лет
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