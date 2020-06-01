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Оценил покровительство в 600 тыс. рублей владелец транспортной компании в Новосибирске

11:00 01.06.2020 Фото: pixabay.com
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Взяточник, используя свой авторитет, мог умышленно создавать препятствия работе компаний, что в последующем привело к значительным финансовым потерям.

Оценил покровительство в 600 тыс. рублей владелец транспортной компании в Новосибирске
За покровительство с использованием своего должностного положения фигурант получил денежное вознаграждение

Бывший руководитель одного из транспортных предприятий находится под домашним арестом за получение незаконного денежного вознаграждения за создание благоприятных условий для коммерческих организаций.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции линейного отдела МВД России на станции Новосибирск установили признаки противоправной деятельности руководителя одного из транспортных предприятий. По его указанию отдельным коммерческим организациям создавались наиболее благоприятные условия в виде снижения стоимости, не взимание платы за осуществление погрузочно-разгрузочных работ, а также допускалась возможность хранения на складе товара без составления первичной финансовой документации. Подозреваемый, используя свой авторитет, мог умышленно создавать препятствия работе компаний, что в последующем привело к значительным финансовым потерям.

За покровительство с использованием своего должностного положения фигурант получил денежное вознаграждение на сумму более 600 тысяч рублей.

По результатам проведенных транспортными полицейскими оперативных мероприятий Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России возбудило в отношении должностного лица уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частями 1,3,5 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации (Получение взятки). За получение должностным лицом взятки с ее вымогательством в крупном размере законодательством установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок двенадцать лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки. В настоящее время обвиняемый находится под домашним арестом. Уголовное дело передано в Железнодорожный суд города Новосибирска для принятия решения и вынесения приговора.

Источник: пресс-служба УТ МВД России по СФО

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