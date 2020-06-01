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Здоровье / Общество

Самый частый симптом COVID-19 назвали американские учёные

10:47 01.06.2020 Фото: pxhere.com
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По словам учёных, ранее этот симптом не отмечался, вероятно, из-за преобладания других признаков болезни – кашля, лихорадки и проблем с дыханием.

Самый частый симптом COVID 19 назвали американские учёные
Исследователи из Университета Толедо (Огайо, США) установили, что почти у половины заражённых коронавирусом SARS-CoV-2 пропадает или изменяется чувство вкуса

Американские учёные выявили наиболее распространённый симптом коронавируса, пишет «Российская газета».

Исследователи из Университета Толедо (Огайо, США) установили, что почти у половины заражённых коронавирусом SARS-CoV-2 пропадает или изменяется чувство вкуса.

Они проанализировали пять исследований, проведённых в период с середины января до конца марта, в которых были задействованы более 800 пациентов. Проблемы со вкусовыми ощущениями отмечали 49,8% из заболевших. При этом не исключается, что реальная распространённость этого симптома выше.

Учёные связывают потерю вкуса у пациентов с относительно лёгким течением болезни. Они полагают, что этот симптом поможет выявлять носителей без типичных признаков инфекции.

Отмечается также, что потерю вкуса при COVID-19 можно объяснить способностью вируса связываться с рецептором ACE-2, который экспрессируется в эпителиальных клетках языка и рта.

По словам учёных, ранее этот симптом не отмечался, вероятно, из-за преобладания других признаков болезни – кашля, лихорадки и проблем с дыханием. Сейчас же изменённое или утраченное чувство вкуса присутствует у значительной части заболевших.

Источник: АиФ

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