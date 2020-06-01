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Перечислили 10 000 руб. на каждого ребенка в коронавирус от Путина родителям утром 1 июня в Бердске

10:43 01.06.2020, Алёна Романцова Фото: скрин
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Но деньги пришли еще не всем. Многие уже радуются такой поддержке, другие с нетерпением ждут.

Перечислили 10 000 руб. на каждого ребенка в коронавирус от Путина родителям утром 1 июня в Бердске
Выплату 10000 на каждого ребенка перечисляют родителям Бердска
Сюжет: Все пособия Путина
Перечислили 10 000 руб. на каждого ребенка в коронавирус от Путина родителям утром 1 июня в Бердске

Перечислили 10 000 руб. на каждого ребенка в коронавирус от Путина родителям утром 1 июня в БердскеПособие в 6752 рубля на первого ребенка ежемесячно будут получать родители с 1 июня 2020 года в Бердске, Новосибирске и РоссииЕщё 108 новостей

Начали поступать 10000 руб. на каждого ребенка в коронавирус на карты родителям Бердска. Читатели «Курьер. Среда. Бердск» сообщили, что многим пришли деньги. Но не всем. Заявления оформляли до 22 мая.

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От редакции

Вам пришли деньги?

Аноним, 01 июня 2020 11:06
НВР:
Не пришли, так как карта Тинькофф. Приходят на сбер и левобережку.
Аноним, 01 июня 2020 11:08
НВР:да....получили утром....
Аноним, 01 июня 2020 11:14
НВР:
Нет
Аноним, 01 июня 2020 11:31
Получили утром

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