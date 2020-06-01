Перечислили 10 000 руб. на каждого ребенка в коронавирус от Путина родителям утром 1 июня в Бердске

Сюжет: Все пособия Путина
Начали поступать 10000 руб. на каждого ребенка в коронавирус на карты родителям Бердска. Читатели «Курьер. Среда. Бердск» сообщили, что многим пришли деньги. Но не всем. Заявления оформляли до 22 мая.
Но деньги пришли еще не всем. Многие уже радуются такой поддержке, другие с нетерпением ждут.
Начали поступать 10000 руб. на каждого ребенка в коронавирус на карты родителям Бердска. Читатели «Курьер. Среда. Бердск» сообщили, что многим пришли деньги. Но не всем. Заявления оформляли до 22 мая.
От редакции
Вам пришли деньги?
Не пришли, так как карта Тинькофф. Приходят на сбер и левобережку.
Нет