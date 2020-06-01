Перечислили 10 000 руб. на каждого ребенка в коронавирус от Путина родителям утром 1 июня в Бердске

10:43 01.06.2020, Алёна Романцова Фото: скрин 4 2

Но деньги пришли еще не всем. Многие уже радуются такой поддержке, другие с нетерпением ждут.

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