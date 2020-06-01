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Приставил игрушечный ТТ к голове полицейского пьяный «шутник» в балаклаве в Новосибирске. И получил срок

11:30 01.06.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Сразу после этого преступные действия мужчины пресек сотрудник полиции, который, действуя в пределах предоставленных ему полномочий, задержал мужчину.

Приставил игрушечный ТТ к голове полицейского пьяный шутник в балаклаве в Новосибирске. И получил срок
Суд приговорил Калиниченко к 2 годам 6 месяцам лишения свободы (условно сроком 2 года)

Дзержинский районный суд г. Новосибирска вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего Виталия Калиниченко.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных полномочий).

В суде установлено, что днем 16 февраля 2020 года Калиниченко находился в состоянии алкогольного опьянения вблизи перехода у станции метро «Березовая роща», расположенного рядом с домом № 12 по ул. Кошурникова в Дзержинском районе г. Новосибирска.

Там он увидел полицейского отдела полиции на метрополитене Управления МВД России по г. Новосибирску.

Осознавая, что находящийся перед ним в форменном обмундировании сотрудник полиции является представителем власти и исполняет возложенные на него обязанности по обеспечению охраны станции и сооружений МУП «Новосибирский метрополитен» и общественного порядка на них, злоумышленник достал имеющуюся при себе балаклаву, надел ее на голову, а после этого достал предмет в корпусе черного цвета, визуально схожий с боевым пистолетом модели «ТТ».

Взяв в руку такой «пистолет», он подошел сзади к старшему сержанту полиции и приставил этот предмет к голове полицейского, тем самым угрожая применением насилия.

Сразу после этого преступные действия Калиниченко были пресечены сотрудником полиции, который, действуя в пределах предоставленных ему полномочий, задержал мужчину.

В суде подсудимый признал свою вину, уголовное дело было рассмотрено в особом порядке.

Суд приговорил Калиниченко к 2 годам 6 месяцам лишения свободы (условно сроком 2 года).

Суд также возложил на осужденного обязанность встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, периодически, не менее 2-х раз в месяц, являться на регистрацию в указанный орган, не менять место жительства без уведомления данного органа.

Источник: Прокуратура Новосибирской области

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