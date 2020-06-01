Блондинки или брюнетки, кто больше нравится мужчинам по статистике?

Каждый мужчина мечтает иметь рядом с собой настоящую богиню или такую девушку, которая может стать причиной настоящей войны. Еще в давние времена в Риме барышни выдумывали разнообразные способы, дабы осветлить свои локоны.

Вопрос о симпатии мужчин к блондинкам или брюнеткам стал настолько актуальным, что этим заинтересовались даже специалисты

В мире существует много вечных вопросов, среди которых, кто больше нравится мужчинам брюнетки или блондинки. Этим спором даже занялись ученые, дабы понять, как цвет волос может влиять на девушку или женщину. Также существует статистика, которая на самом деле показывает мнение представителей сильной половины.

Статистика, кто больше нравится мужчинам блондинки или брюнетки

Вопрос о симпатии мужчин к блондинкам или брюнеткам стал настолько актуальным, что этим заинтересовались даже специалисты. В России устроили даже опрос среди представителей сильной половины. 30% выбрали светловолосых, 40% темноволосых, 10% отдали предпочтения девушкам с рыжими волосами. Остальные мужчины так и не смогли выбрать, поэтому отказались отвечать.

Самое удивительное, что парни от 20 до 30 лет предпочитают девушек, которые имеют темные волосы. Однако с 30 и дальше представители сильной половины рядом с собой мечтают видеть именно блондинок.

Специалисты также проанализировали один из самых больших приложений в мире. В итоге выяснилось, что девушки с темными волосами набирают намного больше лайков, чем блондинки.

Ученые из Британии провели научный эксперимент. В нем приняло участие несколько девушек. Они меняли парики, и следили за реакцией на них мужчин. Барышне нужно было уронить перчатку. В итоге 76% мужчин обратили внимание на блондинок и только 50% на брюнеток.

Ученые проводили много экспериментов, однако до сих пор не смогли дать ответ на этот актуальный вопрос. Поэтому он остается актуальным.

Откуда появилось мнение, что блондинки намного привлекательней от брюнеток

Ответ на этот вопрос стоит искать еще в мифологии. Известная богиня Венера или Афродита, которая считалась богиней любви, имела светлый цвет волос. Также известная Елена Троянская, которая стала причиной одной из самых больших войн в мире, была блондинкой.

Каждый мужчина мечтает иметь рядом с собой настоящую богиню или такую девушку, которая может стать причиной настоящей войны. Еще в давние времена в Риме барышни выдумывали разнообразные способы, дабы осветлить свои локоны. Иногда такие эксперименты были настолько неожиданными, что могли повлиять на здоровья. Однако в погоне за красотой их ничего не пугало.

Еще блондинок в мире намного меньше, чем брюнеток. Особенно это касается тех барышень, которые получили светлые волосы от природы. Дефицит и стал причиной такой любви мужчин к блондинкам. Ведь от природы человеку хочется того, чего мало. Такое мнение возникло еще в давние времена в Риме.

Особенности характера блондинок

Издавна было принято считать, что блондинки имеют более покладистый характер. Такие барышни добрые и отзывчивые. Мужчины их воспринимают, как детей. Им хочется таких девушек защищать и оберегать от всех невзгод и бед. В таких отношениях мужчина имеет возможность почувствовать себя главным.

Такой стереотип существовал еще с давних времен. Причиной является Дева Мария. Богоматерь имела светлые волосы. Ее изображал на полотне не один художник. Мать Иисуса Христа считается символом невинности, доброты, справедливости и чистоты. Эксперты утверждают, что этот образ настолько засел в голове мужчин, что они ассоциируют с этим всех представительниц прекрасного пола.

В современном мире известные блондинки, такие как Мэрлин Монро, Бриджит Бардо, Мадонна и другие. Этих женщин до сих пор принято считать секс-символами. Этот факт еще больше подогревает у мужчин любовь к светловолосым красавицам.

Особенности характера брюнеток

Девушки с темными волосами, по мнению большинства мужчин, более спокойные и сдержанные. Такие женщины уверенны в своих силах, и знают себе цену. Представители сильной половины считают темноволосых девушек постоянными и надежными. Именно с ними мужчины предпочитают строить свое будущее.

Также брюнетки особе внимание уделяют своей карьере. Они активно трудятся. Рядом с такой барышней мужчина будет чувствовать равенство и уверенность в завтрашнем дне. Отношения с темноволосыми девушками принято считать партнерскими. В них каждый член семьи имеет свое мнение и выполняет важные задания. С такой спутницей можно спокойно и в огонь, и в воду.

Как понравится мужчине, независимо от того блондинка или брюнетка

Многие психологи склоняются к мнению, что цвет волос на характер девушки совсем никак не влияет. Самое важное для женщины это вера в свою привлекательность. Если девушка будет чувствовать себя неотразимой и красивой, то это повлияет и на ее внутренний мир. Представительница прекрасного пола будет излучать всю свою красоту, мимо которой не сможет пройти никакой мужчина.

Поэтому для каждой девушке очень важно любить себя, тогда она обязательно найдет достойного спутника. Он сможет полюбить не только ее внешность, но и внутренний мир.

Источник: rsute.ru