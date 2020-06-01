«Отпетый мошенник» Игорь Богомазов вышел таксовать в пандемию COVID-19

11:13
01.06.2020
Фото: https://www.instagram.com/p/CA010RBAWAf/
Не каждый из знаменитостей переступил бы через себя и отправился таксовать.
Экс-солист музыкальной группы «Отпетые мошенники» Игорь Богомазов вынужден работать таксистом из-за нехватки средств для проживания. Об этом сообщил его друг Юрий.
— Не каждый из знаменитостей переступил бы через себя и отправился таксовать, — цитирует Юрия «Стархит».
Источник: life.ru
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
От редакции
У вас есть работа во время пандемии? Или вынуждены искать новые варианты заработка?