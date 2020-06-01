01.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Работа

«Отпетый мошенник» Игорь Богомазов вышел таксовать в пандемию COVID-19

11:13 01.06.2020 Фото: https://www.instagram.com/p/CA010RBAWAf/
0

 Не каждый из знаменитостей переступил бы через себя и отправился таксовать.

Отпетый мошенник Игорь Богомазов вышел таксовать в пандемию COVID 19
Игорь Богомазов вынужден работать таксистом из-за нехватки средств для проживания

Экс-солист музыкальной группы «Отпетые мошенники» Игорь Богомазов вынужден работать таксистом из-за нехватки средств для проживания. Об этом сообщил его друг Юрий.

 Не каждый из знаменитостей переступил бы через себя и отправился таксовать, — цитирует Юрия «Стархит».

Источник: life.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас есть работа во время пандемии? Или вынуждены искать новые варианты заработка?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскКак отдыхаем в июне: 12,13,14 и 24 июня выходные в России и Бердске
11:45 01-06-2020
Как отдыхаем в июне: 12,13,14 и 24 июня выходные в России и Бердске
"Простенький такой, четыре этажа": Кристина Асмус похвасталась новым домом
11:43 01-06-2020
День за три: пенсионный стаж для работающих с COVID-19 медиков будут считать по-новому
11:41 01-06-2020
День за три: пенсионный стаж для работающих с COVID-19 медиков будут считать по-новому
Резко подскочило давление, что делать?
11:37 01-06-2020
Резко подскочило давление, что делать?
С каких видов выплат могут производиться взыскания задолженности, а с каких нет, разъяснил ПФР
11:35 01-06-2020
С каких видов выплат могут производиться взыскания задолженности, а с каких нет, разъяснил ПФР
Когда посадить огурцы по лунному календарю в июне 2020 года
11:30 01-06-2020
Когда посадить огурцы по лунному календарю в июне 2020 года
Приставил игрушечный ТТ к голове полицейского пьяный "шутник" в балаклаве в Новосибирске. И получил срок
11:30 01-06-2020
Приставил игрушечный ТТ к голове полицейского пьяный
Опасный десерт: Сколько порций мороженого можно есть в неделю взрослому и ребенку? Кому холодный десерт строго запрещен?
11:30 01-06-2020
Опасный десерт: Сколько порций мороженого можно есть в неделю взрослому и ребенку? Кому холодный десерт строго запрещен?
Как похудеть после 40 лет
11:23 01-06-2020
Как похудеть после 40 лет
Блондинки или брюнетки, кто больше нравится мужчинам по статистике?
11:20 01-06-2020
Блондинки или брюнетки, кто больше нравится мужчинам по статистике?