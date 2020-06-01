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Красота / Общество

Как похудеть после 40 лет

11:23 01.06.2020 Фото: PxHere
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Для этого нужно привести в порядок обменные процессы и гормональный фон, а также важно наладить питание. Причем, ничего сложного тут нет.

Как похудеть после 40 лет
Для нормализации пищеварения нужно обязательно употреблять клетчатку

С возрастом меняется метаболизм и начинают вылезать проблемы, которые мы нагуляли в беззаботной молодости. Это и всевозможные заболевания органов ЖКТ, гормональные нарушения, проблемы с обменом веществ. Многим начинает казаться, что жирок на животе это теперь норма. Но это не так – с ним можно бороться, заодно укрепляя свое здоровье.

Специалист по коррекции веса Екатерина Медушкина рассказала на своем YouTube-канале, что нужно делать женщинам после 40 лет, чтобы иметь красивую фигуру. Для этого нужно изменить свое питание, чтобы привести в порядок обменные процессы и гормональный фон.

Для гормонов обязательно нужны жиры. Обязательно нужно употреблять растительные и животные жиры. Например, завтрак из яичницы с беконом несколько раз в неделю, а в остальные дни, например, из творога или цельнозерновых тостов с сыром, поможет бороться с жиром на животе. Из растительных жиров предпочтительны оливковое масло, авокадо, семечки, орехи. Обязательно хотя бы раз в неделю кушать жирную рыбу.

Стоит максимально снизить употребление продуктов, содержащих трансжиры – они приводят к быстрому набору веса. Нет ничего плохого в том, чтобы иногда поесть сладостей или скушать гамбургер, но этого не должно быть каждый день, и важно следить за качеством продуктов. Например, отказаться от магазинных булочек и печь их самостоятельно из хороших продуктов без маргарина.

Для нормализации пищеварения нужно обязательно употреблять клетчатку. . Также клетчатка снижает уровень плохого холестерина, риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа. В день рекомендуется кушать 300-400 граммов свежих фруктов и овощей, а также можно употреблять клетчатку дополнительно. Но стоит быть осторожнее – ее избыток может привести к запору.

К нежелательным продуктам относятся те, что имеют высокий гликемический индекс – более 60. Чаще всего в таких продуктах больше пустых калорий, чем питательных веществ. Может показаться, что очень сложно постоянно отслеживать, какой гликемический индекс у того, что вы едите, но на самом деле все быстро запоминается, а выбор продуктов с низким гликемическим индексом огромен – найдутся блюда на любой вкус.

Источник: 7mednews

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