Когда посадить огурцы по лунному календарю в июне 2020 года

У огурцов очень ранимая корневая система, поэтому лучше их выращивать посевом семян сразу на постоянное место.

В южных регионах рекомендуется начинать посев семян на рассаду в середине или конце апреля, а в северных в середине мая

В календарях указаны самые благоприятные и неблагоприятные дни для посева семян.

У огурцов очень ранимая корневая система, поэтому лучше их выращивать посевом семян сразу на постоянное место. Посев семян проводят в мае-июне, когда установится теплая погода. Если же культура выращивается рассадным способом, то посадку начинают за 30-35 дней до высадки растений в открытый грунт. В южных регионах рекомендуется начинать посев семян на рассаду в середине или конце апреля, а в северных в середине мая. При выращивании огурцов в обогреваемых теплицах, посадку рассады начинают еще в феврале. Такое раннее выращивание сопряжено с рядом трудностей, поэтому семена лучше посеять в благоприятные дни. Выбрать такие дни поможет Лунный посевной календарь для садоводов и огородников на 2020 год.

Посев семян огурцов по Лунному календарю в июне 2020 года

Сажать огурцы в июне рекомендуется 1, 2, 3, 4, 12, 13, 17, 18, 23, 30 июня.

Неблагоприятное время для любых посадок: новолуние 20, 21, 22 июня и полнолуние 5 июня.

Начало июня подходит для посева огурцов в открытый грунт

Источник: dachnyuchastok.ru