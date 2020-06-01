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Когда посадить огурцы по лунному календарю в июне 2020 года

11:30 01.06.2020 Фото: pxhere.com
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У огурцов очень ранимая корневая система, поэтому лучше их выращивать посевом семян сразу на постоянное место.

Когда посадить огурцы по лунному календарю в июне 2020 года
В южных регионах рекомендуется начинать посев семян на рассаду в середине или конце апреля, а в северных в середине мая

В календарях указаны самые благоприятные и неблагоприятные дни для посева семян.

У огурцов очень ранимая корневая система, поэтому лучше их выращивать посевом семян сразу на постоянное место. Посев семян проводят в мае-июне, когда установится теплая погода. Если же культура выращивается рассадным способом, то посадку начинают за 30-35 дней до высадки растений в открытый грунт. В южных регионах рекомендуется начинать посев семян на рассаду в середине или конце апреля, а в северных в середине мая. При выращивании огурцов в обогреваемых теплицах, посадку рассады начинают еще в феврале. Такое раннее выращивание сопряжено с рядом трудностей, поэтому семена лучше посеять в благоприятные дни. Выбрать такие дни поможет Лунный посевной календарь для садоводов и огородников на 2020 год.

Посев семян огурцов по Лунному календарю в июне 2020 года

Сажать огурцы в июне рекомендуется 1, 2, 3, 4, 12, 13, 17, 18, 23, 30 июня.

Неблагоприятное время для любых посадок: новолуние 20, 21, 22 июня и полнолуние 5 июня.

Когда посадить огурцы по лунному календарю в июне 2020 года
Начало июня подходит для посева огурцов в открытый грунт

Источник: dachnyuchastok.ru

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