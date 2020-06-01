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Опасный десерт: Сколько порций мороженого можно есть в неделю взрослому и ребенку? Кому холодный десерт строго запрещен?

11:30 01.06.2020 Фото: pixabay.com
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Мороженое может спровоцировать воспаление задней стенки глотки, фарингит — раз; вспышку ангины, если есть хронический тонзиллит у пациента, — два; если хронический тонзиллит есть, также могут воспалиться небные миндалины, говорит лор-врач. Владимир Зайцев.

Опасный десерт: Сколько порций мороженого можно есть в неделю взрослому и ребенку? Кому холодный десерт строго запрещен?
Эксперт рекомендует подавать мороженое детям на блюдце, чтобы оно было слегка подтаявшим

Взрослому человеку можно съедать максимум две порции мороженого в неделю. Злоупотребление этим лакомством может спровоцировать фарингит, вспышку ангины, ларингит, риносинусит и ряд других заболеваний. О том, как правильно есть мороженое, и для кого этот десерт под запретом, рассказал ТАСС руководитель ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев.

«Мороженое каждый день есть нельзя точно. Норма для взрослого человека — это два мороженых в неделю, при условии, что мы находимся не в условиях жаркого климата Крыма или Сочи», — считает он.

По словам Зайцева, превышение данной нормы может привести к ряду заболеваний. «Мороженое может спровоцировать воспаление задней стенки глотки, фарингит — раз; вспышку ангины, если есть хронический тонзиллит у пациента, — два; если хронический тонзиллит есть, также могут воспалиться небные миндалины, и это может спровоцировать его обострение», — поясняет врач.

Кроме того, мороженое может вызвать ларингит, воспаление ротоглотки и риносинусит в отдельных случаях. «К мороженому надо относится как к достаточно опасному продукту», — подчеркивает Зайцев.

«Контрастный душ для горла», или как правильно есть мороженое
Зайцев рекомендует употреблять мороженое с горячим чаем, чтобы минимизировать риски воспаления горла. «Сочетание холодного мороженого и глотка горячего чая — это как контрастный душ для тела человека. Это не даст возможности заболеть глотке», — отмечает врач.

Сочетание горячего чая и мороженого также будет тренировать слизистую оболочку задней стенки глотки и небных миндалин.

Повышает риски заболевание употребление мороженого в помещении с кондиционером. «Нам, конечно, очень комфортно: кондиционер охлаждает нас снаружи, а мороженое — внутри. Но слизистая оболочка к такому удару не подготовлена», — предостерегает лоринголог.

Кроме того, Зайцев советует тренировать силу воли и есть мороженое медленно, чтобы не переохлаждать зубы, десны и не провоцировать неврит тройничного нерва.

Отдаем предпочтение фруктовому льду
По словам врача, фруктовый лед менее опасен для горла, чем пломбир, например. «Для тренировки задней стенки глотки и небных миндалин фруктовый лед лучше. Он лучше тает, потому что в нем нет сливок, загустителей», — рекомендует Зайцев.

Отдавать предпочтение фруктовому льду стоит также с точки зрения калорийности и полезности, в нем гораздо меньше вредных пищевых добавок.

Запретный десерт
Мороженое нельзя употреблять людям с хроническим фарингитом и хроническим тонзиллитом, которые находятся в стадии обострения. «При ангине — тоже нельзя, при ларингите — тоже не надо», — отмечает Зайцев.

По словам врача, единственным случаем оправданного и полезного злоупотребления мороженым является период после удаления аденоид. В данной ситуации мороженое помогает полностью остановить кровотечение.

Мороженое детям
По словам врача, детям мороженое следует давать с четырех лет и желательно — половину стандартной порции. «До этого возраста у ребенка еще цветут аденоиды, находятся в стадии становления. Если мы будем выхолаживать небные миндалины и аденоидную ткань, будет плохо», — поясняет Зайцев.

Эксперт рекомендует подавать мороженое детям на блюдце, чтобы оно было слегка подтаявшим.

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