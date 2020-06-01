Горячие выходные: в Бердске сгорел жилой дом, в Речкуновке дважды горели бесхозные строения

Все три пожара обошлись без пострадавших.
Все три пожара обошлись без пострадавших.
Самый серьёзный из них произошёл в пятницу 29 мая, утром. По сообщению МЧС региона, в 45 минут второго ночи полыхнул частный дом на улице Некрасова в частном секторе Бердска. Борьба с огнём продолжалась до 6 утра.
— На момент прибытия пожарного подразделения открытым огнем горела кровля дома и гаража, — рассказывают в МЧС. — В результате пожара огнем поврежден мансардный этаж, сарай, веранда и кровля гаража. На тушение привлекалось 3 единицы техники и 12 человек личного состава.
— Полностью уничтожен жилой дом, люди не пострадали, — добавил сайту «Свидетель» Николай Степоненков, начальник отдела надзорной деятельности. — По предварительным данным, пожар возник из-за короткого замыкания в электропроводке на веранде жилого дома.
В последующие выходные дни крупных, наподобие указанного на Некрасова, пожаров в Бердске, к счастью, не случилось. Напряжённая пожарная обстановка переместилась, как следует из сообщений МЧС, в Речкуновскую зону отдыха.
Там поздним вечером в субботу, 30 мая, возник пожар на улице 1-й Линейной. Горело, как указывает в отчёте пресс-служба управления МЧС, бесхозное здание.
— В результате пожара кровля строения и потолочное перекрытие горели открытым огнем. Ликвидировали пожар в 23.50. На тушение привлекались 3 единицы техники и 10 человек личного состава, — уточнили в спасательном ведомстве.
А в воскресенье, 31 мая, в 18.28 в Речкуновской зоне отдыха горело ещё одно бесхозное строение. В результате пожара, как сообщают в пресс-службе управления МЧС, огнем уничтожено собственно сама постройка. В ходе 45-минутного тушения произошло обрушение кровли и потолочного перекрытия.
— Ликвидирован пожар в 19.13. На тушение привлекались 2 единицы техники и 6 человек личного состава, — сообщают специалисты ведомства.
Дознаватели отдела надзорной деятельности установят причины этих пожаров. По предварительным данным, бесхозные строения загорелись из-за неосторожного обращения с огнём неустановленных лиц.
— Для принятия соответствующих мер будем разбираться и, в первую очередь, придётся установить: кому конкретно принадлежит территория с бесхозно стоящими зданиями, — сказал в беседе со «Свидетелем» Николай Степоненков, начальник надзорной деятельности.
По словам Степоненкова, пострадавших на этих пожарах нет.