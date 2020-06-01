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Покупать маски, термометры и перчатки за счет соцстраха разрешит работодателям Минтруд

13:45 01.06.2020 Фото: rosmintrud.ru
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Размер компенсации не может превышать сумму 20% страховых отчислений предприятия за 2019 год. Проект приказа подготовлен и согласован с отраслевыми ведомствами.

Покупать маски, термометры и перчатки за счет соцстраха разрешит работодателям Минтруд
Размер компенсации не может превышать сумму 20% страховых отчислений
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Покупать маски, термометры и перчатки за счет соцстраха разрешит работодателям Минтруд

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Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации предлагает возмещать работодателям расходы на противодействие распространению коронавирусной инфекции. Соответствующий проект приказа подготовлен и согласован с отраслевыми ведомствами. В случае его утверждения работодатели смогут получить компенсацию расходов на приобретение масок, перчаток, термометров и санитайзеров из средств Фонда социального страхования. Размер компенсации не может превышать сумму 20% страховых отчислений предприятия за 2019 год.

«Расходы на закупку масок, перчаток, термометров для бесконтактного измерения температуры, установку в помещениях санитайзеров, проведение тестов на коронавирус, работодатели смогут возместить за счет средств страховых взносов. Расширение перечня мероприятий, подлежащих финансированию за счет страховых взносов, поможет предприятиям при возобновлении работы обеспечить защиту здоровья сотрудников», — сказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

На 2020 год Перечень предупредительных мероприятий, расходы на осуществление которых могут быть возмещены работодателями за счет сумм страховых взносов, предлагается расширить следующими мероприятиями:

приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок, респираторов, многоразовых тканных масок), лицевых щитков, бахил, противочумных костюмов, одноразовых халатов;
приобретение дезинфицирующих кожных антисептиков для обработки рук работников и дозирующих устройств для обработки рук указанными антисептиками;
приобретение устройств и дезинфицирующих средств для комплексной обработки транспортных средств, транспортной упаковки материалов, оборудования, продуктов, служебных помещений, контактных поверхностей;
приобретение устройств для бесконтактного контроля температуры тела работника;
проведение лабораторного обследования работников на COVID-19.

Ежегодно объем средств страховых взносов, возмещенных работодателям на обеспечение предупредительных мер составляет свыше 10 млрд рублей. Сейчас за счет сумм страховых взносов работодатели могут финансировать проведение специальной оценки условий труда, обучение по охране труда, приобретение работникам средств индивидуальной защиты, санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами, приобретение приборов контроля за режимом труда и отдыха водителей, приобретение аптечек для оказания первой помощи и ряд других мероприятий.

Источник: Росинмтруд

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