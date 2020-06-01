3 июня 2020 года Венера превратится в кольцо: как это увидеть в Бердске

3 июня между Солнцем и Землей пройдет Венера, это событие в астрономии называют нижним соединением.

В бинокль можно будет увидеть кольцо Венеры

До настоящего времени Венера поворачивалась ночной стороной к нашей планете, что превращало планету во все более тонкий полумесяц на ночном небосводе.

В таком соединении небесные тела на небосводе визуально находятся рядом. Чтобы увидеть полумесяц, стоит навести свою оптику на сверхяркую «вечернюю звезду» на западе после захода Солнца. Эта анимация, созданная Ларри Коэном, показывает, где именно искать.

Сейчас Венера уже превратилась в очень тонкий полумесяц, окаймленный радужными переливами благодаря преломлению света в низких слоях земной атмосферы в сумерках.

3 июня рога полумесяца могут соприкоснуться, когда угол между Венерой и Солнцем будет наименьшим, и это поистине удивительное зрелище, которое требует, однако, соблюдения мер безопасности во время наблюдений (таких же, как и при наблюдении Солнца).