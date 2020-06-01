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Застрелили двух боевиков в перестрелке полицейские в Ингушетии. СК возбудил уголовное дело

14:00 01.06.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы. СК разбирается в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Застрелили двух боевиков в перестрелке полицейские в Ингушетии. СК возбудил уголовное дело
В результате ответного огня нападавшие получили огнестрельные ранения

Следователем следственного отдела по Сунженскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов) и ч.2 ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору).

По данным следствия, 30 мая 2020 года примерно в 15 часов, в ходе проведения сотрудниками правоохранительных органов мероприятий по задержанию участников незаконного вооруженного формирования, в г. Сунжа неустановленные лица в количестве двух человек с применением имевшегося при себе огнестрельного оружия совершили посягательство на жизнь указанных сотрудников. В результате ответного огня нападавшие получили огнестрельные ранения, от которых скончались на месте. Среди сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц пострадавших не имеется.

В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: ingushetia.sledcom.ru

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