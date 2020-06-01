Устроили банкет в COVID-19 полицейские в Сургуте. «Тусовщиков» уволят?

Служебная проверка покажет, будут ли уволены сотрудники по отрицательным мотивам за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

На владельца заведения составлен протокол

Полицейских из Сургута, в ночь на 30 мая устроивших банкет, несмотря на режим самоизоляции, могут уволить. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказала начальник пресс-службы УМВД по Югре Ольга Абмайкина.

«Начальником УМВД России по ХМАО – Югре назначено проведение служебной проверки в отношении сотрудников ОП-3 УМВД России по г. Сургуту. По результатам служебной проверки будет решен вопрос об увольнении сотрудников по отрицательным мотивам за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Также мерам строгой дисциплинарной ответственности будут подвергнуты и их непосредственные руководители», — рассказала Ольга Абмайкина.

Также корреспонденту пояснили, что кафе, в котором закатили банкет стражи правопорядка, находится на проспекте Комсомольский. Несмотря на то, что в заведении за столом, судя по числу стульев и накрытых приборов, было немало людей, из них сотрудниками полиции оказались только пятеро человек. Остальные — гражданские лица.

На владельца заведения составлен протокол по ст.20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Ему грозит до 300 тысяч рублей штрафа.

Источник: siapress.ru