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Запретил общаться работникам и приказал дезинфицировать 5 раз проходную после COVID-19 на «Тионе» Роспотребнадзор на БЭМЗе в Бердске

14:23 01.06.2020, Алена Романцова Фото: pexels.com
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Также сотрудникам ограничили передвижение по территории в обеденный перерыв. Ввели масочный режим и ограничили вход посторонним лицам.

Запретил общаться работникам и приказал дезинфицировать 5 раз проходную после COVID 19 на Тионе Роспотребнадзор на БЭМЗе в Бердске
Коронавирус бушует в Новосибирской области
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Запретил общаться работникам и приказал дезинфицировать 5 раз проходную после COVID 19 на Тионе Роспотребнадзор на БЭМЗе в Бердске

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Увеличить дезинфекцию проходной БЭМЗа с 3 до 5 раз приказал Роспотребнадзор после выявления зараженных коронавирусом в «Тионе». Напомним, 13 человек контактировали с двумя заболевшими рабочими на заводе «Тион». Производство находится на территории БЭМЗа, и зараженные заходили через его проходную. Оба жители Бердска. Это «Курьер. Среда. Бердск» подтвердила PR-директор компании Анастасия Гетьман. Заместитель гендиректора БЭМЗа по безопасности Борис Арутюнов отмечал, что проходная не требует дополнительной дезинфекции. На ней и так три раза в день проводят обработку. Но если прикажет Роспотребнадзор — будут приняты дополнительные меры. И ведомство распорядилось усилить меры.

В ответ на официальный запрос «Курьер. Среда. Бердск» заместитель руководителя Роспотребнадзора по Новосибирской области Наталья Ильиных рассказала, что компания «Тион» выполнила все предписанные нормы — зараженных сотрудников от работы отстранили, контактные лица выявлены и проверены на вирус.

— Проведена заключительная дезинфекция силами ООО «Служба дезинфекции» в помещениях учреждения с применением дезинфицирующего средства Биолан-Д. Обработаны производственные, офисные, бытовые помещения общей площадью 3375 кв.м. В адрес медицинских учреждений по месту жительства контактных среди работников предприятия были направлены предписания о проведении о дополнительных профилактических мероприятий — обеспечить лабораторное обследование контактных и установить за ними медицинское наблюдение. Предписание исполнено. Также контактным были выписаны постановления о нахождении в режиме изоляции по месту жительства, — отметила заместитель.

Тогда как на БЭМЗЕ решили усилить меры безопасности.

— Ежедневно осуществляется проведение дезинфекции внутри посещений и территорий, в т.ч. дезинфекция с кратностью 3 раза в день во всех помещениях БЭМЗ. На проходной усилен режим дезинфекции — кратности дезинфекции 5 раз. Применяется дезинфицирующее средство ДезХлор. В помещениях с постоянным нахождением работников применяются бактерицидные облучатели воздуха рециркуляторного типа. Осуществляется ежедневный входной контроль путем бесконтактной термометрии. Ограничен доступ на предприятие лиц, не связанных с его деятельностью. Ограничен контакт между коллективами отдельных цехов и перемещение работников в обеденный перерыв. На предприятии введен масочный режим, — рассказала Ильиных.

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