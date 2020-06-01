01.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Дом / Общество

Что нельзя делать на лунное затмение 5 июня 2020 года

14:51 01.06.2020 Фото: Pixabay
0

Необычное и непонятное вызывает страх, поэтому лунное затмение окутано мистическим покровом — приметы и суеверия, которые касаются этого явления, всегда носили тревожный характер.

Что нельзя делать на лунное затмение 5 июня 2020 года
Самочувствие и настроение многих людей существенно страдает в такой период

Что предвещает лунное затмение?

Никакими горестями — за исключением вероятного легкого недомогания — само явление не грозит. Проблема в другом: под влиянием ночного светила человек способен совершать необдуманные поступки, которые в дальнейшем неблагоприятно скажутся на его судьбе.

Что нельзя делать на лунное затмение?

— Следует отказаться от алкоголя, быть осторожнее за рулем, не провоцировать конфликты и просто не рисковать без крайней нужды.
— Не следует принимать те решения, которые будут иметь далеко идущие последствия. В частности, делать предложение руки и сердца или заключать брак.
— Романтические отношения не возбраняются, но в течение пары недель «плюс-минус» от времени затмения желательно предохраняться. Считается, что ребенка, зачатого в этот мистический период, всю жизнь будут преследовать трудности.
— Пока ситуация в «небесной сфере» не стабилизируется, не надо браться за новые проекты, заниматься инвестициями, строить глобальные планы или искать важных знакомств.

Источник: magya-online

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы опасаетесь затмений?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Срочно закупить средства защиты от COVID-19 просят медики Голикову
15:30 01-06-2020
Срочно закупить средства защиты от COVID-19 просят медики Голикову
Как пройдет парад Победы в Москве 24 июня, рассказал Дмитрий Песков
15:15 01-06-2020
Как пройдет парад Победы в Москве 24 июня, рассказал Дмитрий Песков
Мощный пожар на складе в 2000 кв. метров тушит 51 пожарный 1 июня в Заельцовском районе Новосибирска
15:14 01-06-2020
Мощный пожар на складе в 2000 кв. метров тушит 51 пожарный 1 июня в Заельцовском районе Новосибирска
Скончались 162 россиянина от COVID-19 за сутки на 1 июня. Жертв коронавируса стало 4 855 человек
15:00 01-06-2020
Скончались 162 россиянина от COVID-19 за сутки на 1 июня. Жертв коронавируса стало 4 855 человек
БердскПочти 1,4 млн рублей получат медики за май за работу с "ковидными" пациентами до 4 июня в Бердске
15:00 01-06-2020
Почти 1,4 млн рублей получат медики за май за работу с
Заразились коронавирусом 9 035 россиян за сутки на 1 июня. Сводка по регионам
14:54 01-06-2020
Заразились коронавирусом 9 035 россиян за сутки на 1 июня. Сводка по регионам
Что нельзя делать на лунное затмение 5 июня 2020 года
14:51 01-06-2020
Что нельзя делать на лунное затмение 5 июня 2020 года
БердскРабота в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
14:48 01-06-2020
Работа в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
Устроили банкет в COVID-19 полицейские в Сургуте. "Тусовщиков" уволят?
14:45 01-06-2020
Устроили банкет в COVID-19 полицейские в Сургуте.
Премьер Армении Никол Пашинян заразился коронавирусом. Вся семья болеет COVID-19
14:38 01-06-2020
Премьер Армении Никол Пашинян заразился коронавирусом. Вся семья болеет COVID-19