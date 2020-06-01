Что нельзя делать на лунное затмение 5 июня 2020 года

Необычное и непонятное вызывает страх, поэтому лунное затмение окутано мистическим покровом — приметы и суеверия, которые касаются этого явления, всегда носили тревожный характер.

Самочувствие и настроение многих людей существенно страдает в такой период

Что предвещает лунное затмение?

Никакими горестями — за исключением вероятного легкого недомогания — само явление не грозит. Проблема в другом: под влиянием ночного светила человек способен совершать необдуманные поступки, которые в дальнейшем неблагоприятно скажутся на его судьбе.

Что нельзя делать на лунное затмение?

— Следует отказаться от алкоголя, быть осторожнее за рулем, не провоцировать конфликты и просто не рисковать без крайней нужды.

— Не следует принимать те решения, которые будут иметь далеко идущие последствия. В частности, делать предложение руки и сердца или заключать брак.

— Романтические отношения не возбраняются, но в течение пары недель «плюс-минус» от времени затмения желательно предохраняться. Считается, что ребенка, зачатого в этот мистический период, всю жизнь будут преследовать трудности.

— Пока ситуация в «небесной сфере» не стабилизируется, не надо браться за новые проекты, заниматься инвестициями, строить глобальные планы или искать важных знакомств.

Источник: magya-online