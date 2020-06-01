Почти 1,4 млн рублей получат медики за май за работу с «ковидными» пациентами до 4 июня в Бердске

До 3-4 июня будут произведены «ковидные» выплаты

В апреле 2020 года президент России Владимир Путин поручил доплачивать от 25 до 80 тысяч рублей медикам, работающим с пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией.Главный врач БЦГБ Алла Дробинская 1 июня на оперативном штабе рассказала, какие дополнительные выплаты получат бердские медики за работу с «ковидными»пациентами.

— За апрель выплаты проведены. За май табеля представлены, идет начисление. До 3-4 июня все выплаты будут произведены. По двум постановлениям сумма будет выше, чем в апреле. 860 тысяч по 484 постановлению, работа с «ковидными» пациентами- это сотрудники изолятора и «ковидной» бригады скорой медицинской помощи. По 415 постановлению более 500 тысяч рублей,- сообщила Алла Николаевна.