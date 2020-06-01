Лунное затмение 5 июня 2020 года: Обряд на любовь и избавление от негатива

Можно верить или не верить в приметы и суеверия про лунное затмение, но, если вы давно планируете расстаться с какой-то пагубной привычкой — для этого настал самый подходящий момент!

В день июньского затмения избавьтесь от обид и негатива в своем сердце

Избавляемся от негатива

Попытайтесь помочь себе с помощью визуализации. В ночь затмения ложитесь в кровать и начинайте представлять своего «темного двойника», полностью состоящего из ваших недостатков, проблем, ошибок. Когда образ обретет узнаваемые черты, усилием воли скомкайте его и развейте. Завершит очищение контрастный душ. Мужчинам советуют заканчивать обливания на холодной «ноте», а женщинам — на теплой.

Любовная магия

Приметы и ритуалы в лунное затмение часто касаются любовных отношений. Считается, что самые сильные привороты на любовь получаются именно в этот период. Женщины, которые просто хотят обрести свою любовь, не покушаясь на чужое, должны заранее купить какую-то вещь — якобы для своего будущего мужа. В ночь затмения ее надо положить под подушку и попросить судьбу о встрече с человеком, которому захочется сделать такой подарок.

Возможно, прозвучит банально, но самый сильный приворот на любовь – это настоящее чувство, высказанное от всей души. Поэтому проще всего найти себе оптимального «собеседника» (луну, рассветное солнце, ветер или огонек свечи) и регулярно поверять ему свои мечты. Подобная женская магия проверена и безгрешна!

Источник: magya-online