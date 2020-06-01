Кровавая луна в июне 2020 года: Дата затмения и прогноз астрологов

5 июня 2020 года произойдет полутеневое лунное затмение цикла Сароса 4 N. Оно станет началом коридора затмений, который продлится до пятого числа следующего месяца.

Весь период лунного затмения займет 3 часа, 18 минут

Когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются не на идеально ровной линии, только внешняя часть тени Земли (полутень) затмевает Луну. Такое затмение называется полутеневым. В такие затмения луна с земли выглядит красной.

Данное явление 5 июня 2020 года можно будт наблюдать лучше всего в 22:25 по Москве.

Весь период лунного затмения займет 3 часа, 18 минут. Астрономическое действо продлится с 17:45 по 21:04 по UTC или с 20:45 по 00:04 по московскому времени. Максимальная видимость полутени состоится в 19:25 по UTC. При этом только 57% лунного диска будет находится в частичной тени.

Прогноз астрологов на 5 июня 2020 года

Выше мы рассказали, что из себя представляет полутеневое затмение. Из этого следует, что сила явления будет слишком малой, чтобы нанести серьезный вред нашим делам или состоянию здоровья. С другой стороны, когда Луна лишь частично покрывается тенью Земли, считается, что неурядицы становятся скрытыми и неожиданными.

На этот раз покровительствовать затмению будет Стрелец. Это значит, что неурядицы могут коснуться тех, кто соберется в дальнюю дорогу, решит начать новое дело или рискнет приобрести нечто очень дорогое. Астрологи советуют в этот день быть более внимательным и перепроверять себя несколько раз.

Звезды призывают все знаки Зодиака быть в этот день осторожными с высказываниями. Возрастает опасность сказать что-нибудь лишнее, обидеть человека пустяковой на первый взгляд фразой.

В день июньского затмения избавьтесь от обид и негатива в своем сердце. Помните, такие эмоции могут привлечь много бед и проблем в вашу жизнь. Старайтесь быть позитивными и спокойными, протягивать руку помощи нуждающимся.

Источник: pronedra