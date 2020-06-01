Как вести себя на кладбище и что делать в Троицкую родительскую субботу 6 июня 2020 года

Главным аспектом этого дня является тот факт, что в этот день принято неистово молиться за людей, которые пошли против воли Божией и покончили свою жизнь самоубийством. В этот день обязательно нужно посетить кладбище.

На Троицку родительскую субботу люди ходят в церковь, чтобы поприсутствовать на службе и помолиться в святой обители

Многим известно, что Троицкая родительская суббота — это день особого поминовения усопших, но далеко не все знают что нужно делать на кладбище в этот период. Троицкая суббота имеет интересную историю, традиции и запреты. Церковнослужители также подсказали, в чем заключается суть этого Родительского дня.

Троицкая родительская суббота в 2020 году, как себя вести в этот день на кладбище

Троицкая родительская суббота считается одним из самых важных поминальных дней в году. Все дело в том, что с этим праздником связаны не только церковные наставления, но и многие народные традиции, обычаи и поверья. В этот день принято читать молитвы за упокой душ всех крещеных христиан, отошедших в мир иной.

На Троицку родительскую субботу люди ходят в церковь, чтобы поприсутствовать на службе и помолиться в святой обители. После этого, можно пойти на кладбище, навести там порядок (убраться, избавиться от сорняков, если нужно покрасить кресты или оградки). Разрешается взять с собой живые цветы, букеты из веток деревьев.

Приносить еду на могилки в это время не стоит. Церковь выступает категорически против организации попоек на погостах. Согласно народным поверьям, люди должны приносить усопшим то, чем они увлекались при жизни. Однако, церковнослужители опровергают это утверждение. Они отмечают: Умершим не нужно ничего, кроме чистой молитвы, веры и памяти.

Суть Троицкой родительской субботы

Дней особого поминовения (Родительских дней) всего семь в году. Две из них являются Вселенскими (Мясопустная и Троицкая). В эти дни в церквях проводятся особые богослужения — вселенские панихиды.

Главным аспектом этого дня является тот факт, что в этот день принято неистово молиться за людей, которые пошли против воли Божией и покончили свою жизнь самоубийством. В этот день обязательно нужно посетить кладбище. Тех людей, что отворачиваются от своих усопших родных в этот период, ждет весьма печальная участь. Покойники могут «обидеться» на живых, и забрать кого-то к себе.

Что касается мнения священников, то они не считают поход к могилам таким уж обязательным. Однако, помянуть умерших и прочесть молитвы в знак памяти о них в этот период нужно непременно. Люди верят, что искренние молитвы в этот день способны помочь усопшим на том свете. Господь их услышит и подарит умершим вечный покой и мир.

Этот Родительский день приурочен к великому празднику Пятидесятницы (Троицы). Пятидесятницей праздник называют потому, что он всегда выпадает на 50-й день после Пасхи. Согласно Священному Писанию, апостолы в этот день были крещены силой Святого Духа. После этих событий Христос не появлялся перед взором людей ни во плоти, ни в виде духа.

Источник: rsute.ru