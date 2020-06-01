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Нашли коронавирус у 9 беременных в Новосибирской области

14:04 01.06.2020 Фото: pixabay
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Акушерскую помощь таким мама оказывают в родильном отделении Центральной клинической больницы Академгородка – оно переоборудовано в инфекционный госпиталь для пациенток с признаками ОРВИ. Четыре пациентки пока не родили.

Нашли коронавирус у 9 беременных в Новосибирской области
У малышей коронавирус не нашли

Пять женщин стали мамами в роддоме для пациенток с коронавирусом в Новосибирской области. У всех появившихся на свет малышей отрицательные результаты теста на COVID-19. Об этом сообщается на сайте регионального минздрава.

В ведомстве уточнили, что акушерскую помощь в условиях коронавируса оказывают в родильном отделении Центральной клинической больницы Академгородка – оно переоборудовано в инфекционный госпиталь для пациенток с признаками ОРВИ, контактных, а также с подтверждённым коронавирусом.

Из одного родильного отделения здесь сформированы три. Все они расположены на разных этажах и полностью автономны.

«Пациентки поступают на третий этаж, в карантинную зону, и находятся там в одноместных палатах с индивидуальными санитарными комнатами до получения результата анализа. Затем при отрицательном результате их переводят на второй этаж, а при положительном – на первый», – рассказали в роддоме.

В таком формате госпиталь работает с 13 апреля. За это время сюда поступило 87 беременных, принято 56 родов.

По словам главного врача больницы Ирэны Цыцориной, коронавирус подтвердился у 9 пациенток, уже родилось 5 детей.

«Четыре пациентки пока не родили. Все дети – с отрицательными анализами на коронавирус», – уточнили в минздраве.

В пресс-службе ведомства объяснили, что при рождении ребёнка у матери с подтверждённым коронавирусом его сразу же переносят в изолированную палату для новорождённых, где оказывают необходимую медицинскую помощь, берут мазки на исследование на коронавирус.

Ребёнка как контактного переводят в детскую инфекционную больницу, период изоляции определяют врачи этой больницы. COVID-положительная мама, в зависимости от состояния, переводится в инфекционную больницу или может быть выписана домой с постановлением о соблюдении мер карантина.

«Если у мамы не подтвердился коронавирус – ребёнок и мама завершают обычный цикл пребывания в родильном доме и выписываются домой», – добавили там.

Всего в акушерском госпитале 60 коек для женщин и 45 для новорождённых. Всё необходимое – в наличии: аппараты ИВЛ, наркозно-дыхательные аппараты, средства индивидуальной защиты.

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