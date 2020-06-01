Андрей Травников: С 1 июня начинаются выплаты соцподдержки по поручению президента России семьям Новосибирской области

Андрей Травников напомнил, что президент России Владимир Путин вышел с рядом инициатив по поддержке граждан – в первую очередь, семей с детьми

В еженедельном оперативном совещании под руководством губернатора Новосибирской области Андрея Травникова приняли участие члены регионального правительства, руководители областных исполнительных органов государственной власти, главы муниципальных образований региона.

С докладом о реализации инициатив президента России Владимира Путина, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки семьям с детьми в Новосибирской области, выступил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.

Андрей Травников напомнил, что президент России Владимир Путин вышел с рядом инициатив по поддержке граждан – в первую очередь, семей с детьми – в непростой эпидемической и экономической ситуации. «Я поручал немедленно приступить к реализации всех необходимых мероприятий для того, чтобы инициативы главы государства реализовать не просто своевременно, но и наиболее удобно и просто для жителей нашего региона. Работа очень масштабная, при том, что из более чем 400 тысяч потенциальных получателей средств поддержки многие не то что никогда не обращались с какими-то вопросами в органы соцзащиты, но даже не пользовались государственными или муниципальными услугами в электронном виде, не были зарегистрированы на портале Госуслуги. И эти задачи попутно приходится решать. Сегодня, 1 июня, начинаются выплаты основным категориям граждан, нуждающимся в помощи. Президент сказал, что будет считать поручение исполненным только тогда, когда конкретные люди получат денежные средства на свои счета. Предлагаю организовать выборочную обратную связь с гражданами», – поручил губернатор.

В Новосибирской области сейчас реализуют 5 инициатив президента России, принята необходимая нормативная правовая база, идёт активная фаза предоставления выплат гражданам.

В соответствии с указом президента Российской Федерации от 20.03.2020 №199 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей», в Новосибирской области завершена подготовка к предоставлению гражданам ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Плановое количество получателей на текущий момент составляет более 38 тысяч человек, но, по предварительным расчётам, с учётом исключения из расчёта доходов безработных членов семьи, может возрасти почти на 8 тысяч человек.

С 6 мая министерством труда и социального развития Новосибирской области начат приём заявлений от граждан, заключено соглашение с МФЦ о приёме заявлений по данной государственной услуге. По состоянию на 26 мая было принято 17 598 заявлений. При этом необходимо отметить, что возможность подать заявление через единый портал государственных услуг появилась у граждан 20 мая.

Обеспечено межведомственное электронное взаимодействие с ведомствами, располагающими информацией, необходимой для назначения выплаты: отделы ЗАГС, МВД, ПФР, ФНС, Центр занятости населения и Фонд социального страхования.

Во исполнение постановления правительства Новосибирской области от 20 апреля №128-п «Об утверждении Порядка назначения и осуществления ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно» 26-ти тысячам семей выплата будет назначена в беззаявительном порядке – без подачи заявления на основании сведений, полученных посредством межведомственного информационного обмена. По данным граждан сделаны 350 тысяч межведомственных запросов. Перечисление средств на счета получателей будет обеспечено с 1 июня.

Согласно заключенному Новосибирской областью соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на условиях софинансирования, на выплату выделено более 2,8 млрд руб.: средства федерального бюджета составляют более 2,1 млрд рублей, средства областного бюджета – более 620 млн рублей.

Отделением Пенсионного фонда РФ жителям области предоставляется единовременная выплата в размере 10 000 рублей на каждого рождённого (усыновлённого) ребёнка в возрасте от 3 до 16 лет. Планируется, что данная выплата может быть произведена примерно 400 тысячам детей. На текущий момент принято 291 600 заявлений от граждан на каждого рождённого (усыновлённого) ребёнка в возрасте от 3 до 16 лет. Выплата этих средств гражданам начинается с 1 июня.

Пенсионным фондом РФ осуществляются и выплаты в размере 5 000 рублей (ежемесячно) на детей в возрасте до 3 лет в апреле – июне 2020 года, имеющим (имевшим) право на материнский (семейный) капитал. В апреле выплата произведена 30 527 гражданам, в мае – 40 559 гражданам.

Также ПФР производит выплаты в размере 5 000 рублей (ежемесячно) на детей в возрасте до 3 лет в апреле – июне 2020 года при условии, если первый ребёнок родился или был усыновлён в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года. Право на данную выплату, по предварительным подсчётам, имеют около 50 тысяч детей. Принято более 35 тысяч заявлений от граждан по данной выплате. Для получения этих выплат гражданам необходимо обратиться в ПФР до 1 октября 2020 г.

Приём заявлений о предоставлении выплат реализуется преимущественно в форме электронного документа. Заявление о предоставлении выплат жители области могут направить в форме электронного документа с использованием ЕПГУ или информационной системы ПФР «Личный кабинет застрахованного лица» (кроме единовременной выплаты в размере 10 000 рублей). Также есть возможность подать заявление лично через клиентские службы ПФР или МФЦ.

В течение апреля и мая более 40 тысяч семей реализовали своё право на ежемесячные выплаты. Продолжается приём заявлений о предоставлении ежемесячной и единовременной выплат. На приём в клиентские службы с 22 мая по 5 июня предварительно записано 10897 человек.

Для получения вышеназванных выплат необходимо обязательное наличие СНИЛС у заявителя и детей, в отношении которых подаётся заявление. После регистрации заявления на федеральном уровне автоматически осуществляется проверка сведений, указанных в нём, по данным, имеющимся в информационной системе ПФР.

В Новосибирской области реализуются и меры поддержки граждан, которые остались без работы. В соответствии с поручением Президента России, гражданам, потерявшим работу после 1 марта 2020 года, выплачивается ежемесячное пособие по безработице в максимальном размере — 14 556 рублей в месяц; на каждого несовершеннолетнего ребёнка пособие по безработице увеличивается на 3 000 рублей. Решения о доплатах на детей принимаются учреждениями занятости одновременно с решением о назначении пособий по безработице. Выплаты гражданам осуществляются пропорционально периоду временной безработицы.

С 17 апреля 2020 года начат приём заявлений и осуществление выплат гражданам. На сегодня в качестве безработных в учреждениях занятости населения официально зарегистрированы 38 514 граждан, из них 24 181 безработный гражданин потерял работу после 1 марта. Доплаты на детей выплачены 5663 безработным (около 9 000 детей) гражданам в объёме 10,2 млн рублей.

Введён временный, максимально упрощённый порядок подачи заявлений на получение пособия. Теперь можно дистанционно, через портал «Работа в России» либо через ЕПГУ, подать соответствующее заявление. На 31 мая было принято 31 368 таких заявлений. При регистрации граждан в качестве безработных в автоматическом режиме используются данные информационных систем Федеральной налоговой службы и Пенсионного фонда. Признание граждан безработным осуществляется в течение 11 дней после подачи заявления – в соответствии с регламентом. Общий объём финансовых средств, израсходованных на выплату пособия по безработице, с 1 марта 2020 года составил 150 млн рублей, в том числе уволенным после 1 марта – около 60 млн рублей.

Кроме того, в целях дополнительной поддержки семей изменён механизм расчёта среднедушевого дохода и для оценки нуждаемости при назначении мер социальной поддержки. Если раньше учитывались доходы всех членов семьи, то до конца 2020 года доходы от трудовой деятельности граждан за прошлый период, учитываемый при расчёте дохода семьи, в случае, если граждане в установленном порядке признаны безработными, при расчёте среднедушевого дохода учитываться не будут.

Также в нашем регионе осуществляются меры по беззаявительному продлению ряда выплат. Если окончание предыдущего выплатного периода у жителей области придётся на период с 1 апреля по 1 октября 2020 года, то автоматически, без представления подтверждающих документов, будут продлены сроки в соответствии с принятыми нормативными документами Правительства Новосибирской области и Российской Федерации. Количество получателей, которым за апрель и май произведено продление выплат по указанным мерам, составляет около 22 000 человек (всего получателей данных выплат в регионе – 102 866 человек).

Продлеваются автоматически, без представления подтверждающих документов: ежемесячное пособие на ребёнка; ежемесячная денежная выплата в размере прожиточного минимума для детей, на третьего и последующих детей из числа многодетных семей; ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка; субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Добавим, 12 мая Губернатор Андрей Травников поручил немедленно приступить к исполнению мер, принятых накануне, 11 мая, Президентом РФ Владимиром Путиным по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Глава региона поручил своим заместителям Сергею Сёмке и Сергею Нелюбову, каждому по своей компетенции – по экономике и социальной сфере – контролировать реализацию этих мер поддержки.