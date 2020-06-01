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Что такое Троица? Традиции и обряды на 7 июня 2020 года

14:34 01.06.2020 Фото: Википедия
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Святая Троица отмечается 7 июня 2020 года. Это праздник возрождения жизни. Во время этого праздника оживает все живое вокруг.

Что такое Троица? Традиции и обряды на 7 июня 2020 года
Хозяйки в этот день готовят праздничный стол и зовут в гости близких и родственников

Что такое Троица

Троица является одним из главных праздников в христианской религии. Празднуется Троица на пятидесятый день после праздника святого Воскресения сына Господня, поэтому его еще называют Пятидесятницей. В народе этот праздник почитается давно. Еще до принятия на Руси христианства в народе отмечали этот праздник. Ранее этот день был назван в народе как Зеленые Святки. Именно на празднование Зеленых Святок и наложился, после принятия христианства, праздник Святой Троицы. Еще этот праздник часто называют как Женская Троица.

Троица – это праздник возрождения жизни. Во время этого праздника оживает все живое вокруг. В этот день принято украшать дом зелеными ветками, вязками ароматных трав, веточками березы и рябины, полевыми цветами, веточками мелисы и мяты. Хозяйки в этот день готовят праздничный стол и зовут в гости близких и родственников. Гостям предлагают каравай, пышные пироги и вкусные блины, также на столе должен быть кисель и блюда из яиц. В Троицу принято дарить гостям символичные шуточные подарки.

Традиции и обряды Троицы

Конечно этот праздник, как и любой другой, имеет ряд своих традиций и обычаев. Считается, что выставленные из оконных рам веточки березы, разбросанная по всему дому ароматная трава привлечет богатый урожай. Именно поэтому, каждая хозяйка старалась как можно больше украсить свой дом большим количеством зелени.

В день Пятидесятницы прекращались полевые и хозяйственные работы. Разрешалось лишь готовить еду, любой труд запрещался. В Троицу наши предки не купались. Еще в дохристианские времена верили, что в эти дни, их называли русалии, мистические существа русалки могут купающихся заманить на дно.

Накануне Троицы наши предки поминали умерших родственников. За один день до Троицы наступает так званая родительская суббота. В эту субботу принято было посещать кладбище, где поминали умерших. Считалось, если не помянуть в этот день усопших, то они могут прийти и забрать кого-то из живых. Именно с таким суеверием была связана традиция оставлять поминальный ужин и вывешивать одежду для умерших на ограде. Предки верили, что таким способом они могут задобрить смерть.

В день Святой Троицы травницы и знахари собирали лечебные травы и цветы.

Праздник Троицы очень любили молодые девушки. В этот праздник гадали, чтобы узнать свою судьбу. Рано утром девушки шли и собирали травы и цветы для плетения венков. Уже вечером сплетенные венки пускали на воду и гадали, с какой стороны прейдет к ним жених. Считалось, что если сплетенный венок утонул, в этом году девушка умрет. Венки руками не трогали. Девушки низко кланялись воде, и венки сами опускались на воду. Принято было в этот день спрашивать кукушку про свою судьбу. Сколько раз кукушка прокукует, столько лет предстоит быть незамужней. Если в день Троицы приходили свататься – это считалось хорошей приметой.

Источник: pronedra

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