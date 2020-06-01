13 000 уголовных дел против половой неприкосновенности детей в 2019 году возбудил в России СК

В прошлом году возбуждено более 21 тыс. уголовных дел по преступлениям, совершенных в отношении несовершеннолетних, около 9 тыс. дел — против самих детей, преступивших закон.

Следственный комитет Российской Федерации намерен и дальше продолжать работу, направленную на защиту детства

Сегодня во всем мире отмечается Международный день защиты детей. Следственный комитет России уделяет самое пристальное внимание защите прав и законных интересов несовершеннолетних граждан. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2017 2018 – 2027 годы объявлены в нашей стране Десятилетием детства.

Следственным комитетом создаются условия для получения качественного образования детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, расследуются преступления, совершенные в отношении детей либо самими несовершеннолетними, инициируется большое количество профилактических мероприятий в целях предотвращения противоправных действий в отношении детей, пресекаются попытки хищений бюджетных средств, выделяемых на поддержку материнства и детства. На этом направлении ведомство тесно взаимодействует с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, с федеральными ведомствами и региональными структурами законодательной и исполнительной власти, правоохранительными органами, профильными комитетами Государственной Думы и Совета Федерации.

В 2019 году в Следственный комитет поступило 18,9 тысяч сообщений о преступлениях несовершеннолетних, по результатам рассмотрения которых возбуждено 8,9 тысяч уголовных дел. В суды в прошлом году направлено 8,7 тысяч уголовных дел этой категории. Значительная часть преступлений, совершаемых несовершеннолетними, связана с хищениями чужого имущества, это около 60%, эта тенденция сохранилась и в 1 квартале текущего года. 12% — это преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, и 8% — преступления против жизни, здоровья и половой неприкосновенности. Расследовав такие общественно опасные деяния, следователи тщательно изучили обстоятельства, которые способствовали их совершению, и вносили представления практически по всем оконченным делам. Кроме того, следователи провели более 1,2 тысяч встреч с представителями общественности, направили более 500 информаций в различные организации по вопросам защиты прав несовершеннолетних.

К сожалению, приходится констатировать, что значительное количество преступлений совершается в отношении самих несовершеннолетних. В прошлом году возбуждено более 21 тысячи уголовных дел. Подавляющее большинство уголовных дел связано с преступлениями против половой неприкосновенности – более 13 тысяч. За год следователями расследовано более 20 тысяч преступлений в отношении несовершеннолетних. Профилактическая работа, проводимая Следственным комитетом совместно с другими правоохранительными и государственными органами, а также должностными лицами, позволила в пять раз снизить количество противоправных деяний в отношении несовершеннолетних, совершенных в процессе организации детского отдыха, – их зафиксировано 47 случаев, при том, что в 2018 году таких фактов было 215. Также отмечается снижение – на 5% — количества подростков, пострадавших от посягательств со стороны близких, членов семьи.

В ходе процессуальной деятельности следователи нередко вскрывают факты, подтверждающие нахождение детей в опасном положении. Это может быть и неисполнение обязанностей по их должному воспитанию со стороны родителей, опекунов либо должностных лиц, жестокое обращение, отрицательное влияние на поведение детей со стороны и другие факторы. В таких случаях следователи немедленно сообщают о происходящем в органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Параллельно принимаются меры к даче правовой оценки таким фактам, привлечению к ответственности тех или иных лиц.

Кроме того, следователи внесли в государственные органы, учреждения и организации более 15 тысяч представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений. Их цель – реально повлиять на ситуацию, и нередко следователи лично участвуют в рассмотрении таких представлений, чтобы исключить формальное отношение соответствующих руководителей. Только в прошлом году 5900 представлений были рассмотрены при участии сотрудников СК России. По результатам рассмотрения всех представлений привлечено к ответственности около 5 тысяч лиц.

Согласно статистике, в следственные органы поступило 14969 сообщений о безвестном исчезновении несовершеннолетних. Однако в эти данные входят все случаи самовольного ухода из дома детей, когда они никого не предупреждают. Работа по розыску несовершеннолетних ведется постоянно совместно с оперативными службами, общественными, волонтерскими организациями. Благодаря этой работе 99,5% несовершеннолетних были найдены, и на конец прошлого года продолжали оставаться в розыске 74 человека. В текущем году из них найдено еще 49. За первый квартал 2020 года число несовершеннолетних, о безвестном исчезновении которых поступили сообщения в СК России, составило 3629, из них найдено 3576, что составляет 98,6%.

Следственный комитет принимает участие и в вопросах правового регулирования указанной сферы. По инициативе ведомства в прошлом году Правительством принят ряд нормативных правовых актов, направленных на совершенствование обеспечения организованного отдыха и оздоровления детей, а также предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей. При этом в прошлом году зарегистрировано 105 сообщений о преступлении по фактам нарушений при обеспечении детей-сирот жилыми помещениями. По результатам их рассмотрения возбуждено более 60 уголовных дел, из них свыше 20 направлено в суды.

Наряду с этим сотрудники СК России входят в состав правительственных комиссий, межведомственных рабочих групп, в рамках которых прорабатываются вопросы обеспечения безопасности несовершеннолетних, в том числе в образовательных организациях, противодействия деструктивному информационному воздействию на детей и молодежь, обсуждаются вопросы совершенствования законодательства. Вопросы защиты детей становятся предметом обсуждения общественных и консультативных советов, действующих при Следственном комитете. Такой формат позволяет эффективно обсудить вопросы защиты детей и профилактики нарушений их прав вместе с представителями общественности, специалистами из других ведомств и выработать эффективные предложения.

На процессуальной деятельности работа Следственного комитета не заканчивается. Забота о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, защита их прав и интересов, создание комфортных условий для их полноценного физического, интеллектуального, нравственного и социального развития, их подготовки к самостоятельной жизни в современном обществе, также является одной из приоритетных задач Следственного комитета Российской Федерации.

Добрая традиция помогать и заботиться о детях всегда как о своих стала девизом ведомства: «Чужих детей не бывает»! Эта традиция зародилась десять лет назад, когда решением Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Ивановича Бастрыкина подразделения центрального аппарата Следственного комитета взяли шефство над государственным казенным учреждением здравоохранения Владимирской области «Муромский дом ребенка специализированный». Помощь и поддержка Муромскому дому ребенка сегодня широко известна во Владимирской и соседних областях. Следуя примеру руководства, эстафету шефской работы подхватили и территориальные следственные органы. В настоящее время помощь оказывается 504 детским специализированным учреждениям, в которых воспитывается более 25 тысяч детей. Шефской работой в регионах занимаются не только аппараты управлений, во многих следственных органах подшефные детские учреждения закреплены и за районными, городскими следственными отделами.

С декабря 2018 года подразделения центрального аппарата Следственного комитета расширили свою шефскую деятельность и оказывают постоянную помощь и поддержку государственному казенному учреждению города Москвы «Центр содействия семейному воспитанию «Сколковский». В центре обучаются, воспитываются и проходят реабилитацию дети, требующие особого внимания и заботы.

Формы шефской работы многообразны, и желание заботиться о детях не зависит ни от чего иного, кроме как от личной инициативы офицеров и осознания важности такого общения для детей, которые лишены семьи.

В 2019 году в ведомстве разработана программа реабилитации детей, пострадавших в ходе военных конфликтов, детей сотрудников Следственного комитета, погибших или пострадавших при исполнении служебных обязанностей, детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Организуется отдых ребят в ведущих российских детских центрах, среди которых «Артек» и «Орленок».

Наряду с этим Следственный комитет прилагает значительные усилия к воспитанию молодого поколения, развивая ведомственную систему образования. В настоящее время действуют академии Следственного комитета в Москве и Санкт-Петербурге, а также кадетские корпуса в Москве, Волгограде, Санкт-Петербурге и филиал в Севастополе. С ребятами работает опытный профессорско-преподавательский состав, который обучает не только профильным дисциплинам, необходимым для службы в системе СК России, но и уделяет внимание формированию высоких морально-нравственных качеств обучающихся.

Следственный комитет Российской Федерации намерен и дальше продолжать работу, направленную на защиту детства, совершенствуя ее во благо подрастающего поколения.

Источник: Следком