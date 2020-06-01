Как пройдет парад Победы в Москве 24 июня, рассказал Дмитрий Песков

Президент России и зарубежные лидеры будут наблюдать за парадом Победы, как обычно, с трибуны на Красной площади. Власти надеются, что к 24 июня ограничения из-за коронавируса отменят.

Президент России и зарубежные лидеры будут наблюдать за парадом Победы, как обычно, с трибуны на Красной площади

Президент России и зарубежные лидеры будут наблюдать за парадом Победы, как обычно, с трибуны на Красной площади. Власти надеются, что к 24 июня ограничения из-за коронавируса отменят

В Кремле рассчитывают, что ко дню парада Победы — 24 июня — введенные из-за коронавируса ограничительные меры в России будут отменены. Об этом заявил в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, президент России и зарубежные лидеры будут наблюдать за парадом Победы, как обычно, с трибуны на Красной площади. Песков отметил, что при этом необходимо будет учесть и «эпидемиологическую модальность», однако выразил надежду, что к моменту проведения парада от режима ограничений «практически ничего не останется»

bfm.ru