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Как пройдет парад Победы в Москве 24 июня, рассказал Дмитрий Песков

15:15 01.06.2020 Фото: pixabay.com
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Президент России и зарубежные лидеры будут наблюдать за парадом Победы, как обычно, с трибуны на Красной площади. Власти надеются, что к 24 июня ограничения из-за коронавируса отменят.

Как пройдет парад Победы в Москве 24 июня, рассказал Дмитрий Песков
Президент России и зарубежные лидеры будут наблюдать за парадом Победы, как обычно, с трибуны на Красной площади

Президент России и зарубежные лидеры будут наблюдать за парадом Победы, как обычно, с трибуны на Красной площади. Власти надеются, что к 24 июня ограничения из-за коронавируса отменят

В Кремле рассчитывают, что ко дню парада Победы — 24 июня — введенные из-за коронавируса ограничительные меры в России будут отменены. Об этом заявил в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, президент России и зарубежные лидеры будут наблюдать за парадом Победы, как обычно, с трибуны на Красной площади. Песков отметил, что при этом необходимо будет учесть и «эпидемиологическую модальность», однако выразил надежду, что к моменту проведения парада от режима ограничений «практически ничего не останется»

bfm.ru

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