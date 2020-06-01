Заразились коронавирусом 9 035 россиян за сутки на 1 июня. Сводка по регионам

Всего вирусом болеют 414 878 россиян. Выздоровело от вируса 175 877 россиян, а за сутки — 3 994 человек.

По заболеваемости коронавирусом Россия вышла на плато

Сегодня, 1 июня, обнародованы новые цифры по распространению коронавирусной инфекции в России. Так, за сутки заболевших 9 035 россиян. Всего вирусом болеют 414 878 россиян. От вируса за сутки скончались 162 человека. Всего умерло 4 855 россиян от COVID-19. Выздоровело от вируса 175 877 россиян, а за сутки — 3 994 человек.