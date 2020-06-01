Заразились коронавирусом 9 035 россиян за сутки на 1 июня. Сводка по регионам

Сегодня, 1 июня, обнародованы новые цифры по распространению коронавирусной инфекции в России. Так, за сутки заболевших 9 035 россиян. Всего вирусом болеют 414 878 россиян. От вируса за сутки скончались 162 человека. Всего умерло 4 855 россиян от COVID-19. Выздоровело от вируса 175 877 россиян, а за сутки — 3 994 человек.
|Регион
|Выявлено
|Новые
|Активные
?
|Выздоровело
|Умерло
|Москва
|183088
|2297
|98296
|82239
|2553
|Московская область
|39723
|728
|30828
|8422
|473
|Санкт-Петербург
|16313
|364
|10352
|5748
|213
|Нижегородская область
|10149
|315
|6298
|3747
|104
|Свердловская область
|5732
|283
|3366
|2337
|29
|Республика Дагестан
|5096
|141
|394
|4442
|260
|Ростовская область
|4942
|184
|3162
|1742
|38
|Красноярский край
|4380
|131
|3281
|1060
|39
|Калужская область
|4009
|86
|2472
|1506
|31
|Тульская область
|3968
|113
|2117
|1815
|36
|Краснодарский край
|3908
|84
|1127
|2748
|33
|Брянская область
|3787
|102
|1435
|2321
|31
|Рязанская область
|3581
|73
|2601
|973
|7
|Республика Башкортостан
|3337
|77
|2187
|1132
|18
|Мурманская область
|3264
|42
|1176
|2081
|7
|Республика Татарстан
|3244
|50
|544
|2690
|10
|Волгоградская область
|3215
|189
|2164
|1031
|20
|Ярославская область
|3210
|78
|2440
|756
|14
|Саратовская область
|3174
|96
|1982
|1158
|34
|Курская область
|3063
|63
|1650
|1400
|13
|Тамбовская область
|3047
|64
|1864
|1176
|7
|Республика Северная Осетия — Алания
|3005
|48
|987
|1968
|50
|Республика Чувашия
|2973
|88
|1687
|1272
|14
|Челябинская область
|2929
|134
|1588
|1323
|18
|Новосибирская область
|2914
|105
|1752
|1129
|33
|Кабардино-Балкарская Республика
|2903
|76
|1688
|1195
|20
|Ленинградская область
|2875
|53
|1274
|1590
|11
|Владимирская область
|2735
|59
|1958
|756
|21
|Самарская область
|2648
|36
|1568
|1060
|20
|Ханты-Мансийский АО
|2587
|151
|1760
|809
|18
|Ставропольский край
|2568
|83
|1419
|1102
|47
|Ульяновская область
|2567
|101
|1846
|713
|8
|Пензенская область
|2417
|85
|543
|1855
|19
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|2415
|40
|1421
|984
|10
|Белгородская область
|2392
|82
|1458
|915
|19
|Орловская область
|2341
|41
|1160
|1156
|25
|Смоленская область
|2299
|92
|1487
|773
|39
|Липецкая область
|2194
|71
|1464
|724
|6
|Хабаровский край
|2142
|61
|1113
|1017
|12
|Воронежская область
|2139
|111
|691
|1433
|15
|Республика Ингушетия
|2127
|44
|1218
|859
|50
|Архангельская область
|2068
|135
|1457
|606
|5
|Ивановская область
|2057
|80
|1253
|786
|18
|Приморский край
|2049
|54
|952
|1078
|19
|Республика Саха (Якутия)
|2042
|112
|1131
|903
|8
|Иркутская область
|1979
|229
|1621
|347
|11
|Оренбургская область
|1979
|54
|777
|1196
|6
|Республика Мордовия
|1931
|36
|1092
|827
|12
|Алтайский край
|1915
|67
|1098
|805
|12
|Астраханская область
|1883
|131
|930
|937
|16
|Республика Марий Эл
|1815
|41
|423
|1379
|13
|Пермский край
|1782
|69
|699
|1063
|20
|Кировская область
|1751
|68
|753
|981
|17
|Тюменская область
|1661
|23
|835
|818
|8
|Тверская область
|1650
|46
|541
|1087
|22
|Калининградская область
|1553
|45
|899
|630
|24
|Республика Бурятия
|1513
|46
|685
|818
|10
|Омская область
|1411
|24
|1034
|359
|18
|Новгородская область
|1353
|72
|957
|388
|8
|Республика Коми
|1352
|30
|624
|704
|24
|Чеченская Республика
|1247
|20
|398
|836
|13
|Карачаево-Черкесская Республика
|1137
|70
|805
|327
|5
|Забайкальский край
|1136
|39
|568
|548
|20
|Республика Тыва
|1115
|60
|1020
|93
|2
|Республика Калмыкия
|1074
|20
|549
|510
|15
|Республика Хакасия
|985
|21
|411
|564
|10
|Вологодская область
|952
|23
|588
|357
|7
|Псковская область
|887
|63
|537
|340
|10
|Камчатский край
|881
|32
|606
|267
|8
|Республика Адыгея
|874
|20
|471
|394
|9
|Костромская область
|772
|14
|362
|399
|11
|Томская область
|716
|28
|379
|326
|11
|Удмуртская Республика
|682
|30
|258
|412
|12
|Кемеровская область
|545
|25
|298
|240
|7
|Амурская область
|528
|22
|356
|167
|5
|Республика Карелия
|445
|15
|276
|168
|1
|Республика Крым
|385
|10
|153
|229
|3
|Еврейская автономная область
|314
|5
|113
|198
|3
|Магаданская область
|246
|3
|56
|187
|3
|Курганская область
|245
|14
|127
|118
|0
|Севастополь
|165
|4
|28
|134
|3
|Республика Алтай
|132
|10
|58
|74
|0
|Сахалинская область
|118
|3
|65
|53
|0
|Чукотский автономный округ
|80
|0
|24
|55
|1
|Ненецкий автономный округ
|73
|1
|61
|12
|0