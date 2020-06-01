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Заразились коронавирусом 9 035 россиян за сутки на 1 июня. Сводка по регионам

14:54 01.06.2020 Фото: скриншот с сайта СтопкоронавирусРФ.
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Всего вирусом болеют 414 878 россиян. Выздоровело от вируса 175 877 россиян, а за сутки — 3 994 человек.

Заразились коронавирусом 9 035 россиян за сутки на 1 июня. Сводка по регионам
По заболеваемости коронавирусом Россия вышла на плато

Сегодня, 1 июня, обнародованы новые цифры по распространению коронавирусной инфекции в России. Так, за сутки заболевших 9 035 россиян. Всего вирусом болеют 414 878 россиян. От вируса за сутки скончались 162 человека. Всего умерло 4 855 россиян от COVID-19. Выздоровело от вируса 175 877 россиян, а за сутки — 3 994 человек.

Регион Выявлено Новые Активные

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 Выздоровело Умерло
Москва  183088 2297  98296  82239  2553
Московская область  39723 728  30828  8422  473
Санкт-Петербург  16313 364  10352  5748  213
Нижегородская область  10149 315  6298  3747  104
Свердловская область  5732 283  3366  2337  29
Республика Дагестан  5096 141  394  4442  260
Ростовская область  4942 184  3162  1742  38
Красноярский край  4380 131  3281  1060  39
Калужская область  4009 86  2472  1506  31
Тульская область  3968 113  2117  1815  36
Краснодарский край  3908 84  1127  2748  33
Брянская область  3787 102  1435  2321  31
Рязанская область  3581 73  2601  973  7
Республика Башкортостан  3337 77  2187  1132  18
Мурманская область  3264 42  1176  2081  7
Республика Татарстан  3244 50  544  2690  10
Волгоградская область  3215 189  2164  1031  20
Ярославская область  3210 78  2440  756  14
Саратовская область  3174 96  1982  1158  34
Курская область  3063 63  1650  1400  13
Тамбовская область  3047 64  1864  1176  7
Республика Северная Осетия — Алания  3005 48  987  1968  50
Республика Чувашия  2973 88  1687  1272  14
Челябинская область  2929 134  1588  1323  18
Новосибирская область  2914 105  1752  1129  33
Кабардино-Балкарская Республика  2903 76  1688  1195  20
Ленинградская область  2875 53  1274  1590  11
Владимирская область  2735 59  1958  756  21
Самарская область  2648 36  1568  1060  20
Ханты-Мансийский АО  2587 151  1760  809  18
Ставропольский край  2568 83  1419  1102  47
Ульяновская область  2567 101  1846  713  8
Пензенская область  2417 85  543  1855  19
Ямало-Ненецкий автономный округ  2415 40  1421  984  10
Белгородская область  2392 82  1458  915  19
Орловская область  2341 41  1160  1156  25
Смоленская область  2299 92  1487  773  39
Липецкая область  2194 71  1464  724  6
Хабаровский край  2142 61  1113  1017  12
Воронежская область  2139 111  691  1433  15
Республика Ингушетия  2127 44  1218  859  50
Архангельская область  2068 135  1457  606  5
Ивановская область  2057 80  1253  786  18
Приморский край  2049 54  952  1078  19
Республика Саха (Якутия)  2042 112  1131  903  8
Иркутская область  1979 229  1621  347  11
Оренбургская область  1979 54  777  1196  6
Республика Мордовия  1931 36  1092  827  12
Алтайский край  1915 67  1098  805  12
Астраханская область  1883 131  930  937  16
Республика Марий Эл  1815 41  423  1379  13
Пермский край  1782 69  699  1063  20
Кировская область  1751 68  753  981  17
Тюменская область  1661 23  835  818  8
Тверская область  1650 46  541  1087  22
Калининградская область  1553 45  899  630  24
Республика Бурятия  1513 46  685  818  10
Омская область  1411 24  1034  359  18
Новгородская область  1353 72  957  388  8
Республика Коми  1352 30  624  704  24
Чеченская Республика  1247 20  398  836  13
Карачаево-Черкесская Республика  1137 70  805  327  5
Забайкальский край  1136 39  568  548  20
Республика Тыва  1115 60  1020  93  2
Республика Калмыкия  1074 20  549  510  15
Республика Хакасия  985 21  411  564  10
Вологодская область  952 23  588  357  7
Псковская область  887 63  537  340  10
Камчатский край  881 32  606  267  8
Республика Адыгея  874 20  471  394  9
Костромская область  772 14  362  399  11
Томская область  716 28  379  326  11
Удмуртская Республика  682 30  258  412  12
Кемеровская область  545 25  298  240  7
Амурская область  528 22  356  167  5
Республика Карелия  445 15  276  168  1
Республика Крым  385 10  153  229  3
Еврейская автономная область  314 5  113  198  3
Магаданская область  246 3  56  187  3
Курганская область  245 14  127  118  0
Севастополь  165 4  28  134  3
Республика Алтай  132 10  58  74  0
Сахалинская область  118 3  65  53  0
Чукотский автономный округ  80 0  24  55  1
Ненецкий автономный округ  73 1  61  12  0
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