Ищут на военную службу с зарплатой 60 тыс. рублей по контракту мужчин из Бердска

Отбор ведётся в воинские части Новосибирского гарнизона и за её пределы на должности — стрелков, водителей, пулемётчиков, механиков-водителей БМП, разведчиков, специалистов связи, наводчиков-операторов.

Денежное довольствие от 20 до 60 тыс. руб

На военную службу по контракту требуются граждане мужского пола в возрасте от 18 до 40 лет, физически развитые, по состоянию здоровья годные к военной службе. Отбор ведётся в воинские части Новосибирского гарнизона и за её пределы на должности рядового и сержантского состава — стрелков, водителей, пулемётчиков, механиков-водителей БМП, разведчиков, специалистов связи, наводчиков-операторов и многие другие.

Денежное довольствие от 20 до 60 тыс. руб. Различные надбавки, пособия и премии, также льготы для военнослужащих.

По всем вопросам обращаться в пункт отбора на военную службу по контракту по адресу: г. Обь, улица Октябрьская, 100, кабинеты 214 и 235.



На любые уточняющие вопросы вам ответят по телефонам: 8 (383) 295-21-13, 8-913-062-25-99.

Источник: berdsk.nso.ru