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Мощный пожар на складе в 2000 кв. метров тушит 51 пожарный 1 июня в Заельцовском районе Новосибирска

15:14 01.06.2020 Фото: МЧС НСО
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На месте находятся представители администрации объекта, с их слов внутри людей нет. По оперативной информации пострадавших нет.

Мощный пожар на складе в 2000 кв. метров тушит 51 пожарный 1 июня в Заельцовском районе Новосибирска
Есть угроза перекидывания огня на соседние здания

Возгорание произошло в одноэтажном складском помещении в Заельцовском районе на ул. Гипсовая около 14.00 (вр.местн.). Уже через три минуты первые пожарные расчеты были на месте вызова. В настоящий момент дополнительные силы пожарно-спасательных подразделений стягиваются к месту происшествия. Пожару присвоен ранг вызова №2. Огнеборцы ликвидируют угрозу распространения огня на соседние сооружения. На реагирование задействованы 51 человек и 14 единиц техники.

По предварительной информации площадь пожара составляет 2000 квадратных метров, внутри складского помещения хранятся шины и деревянные изделия. Кроме того, к месту пожара направления химическая лаборатория для замер предельно допустимой концентрации воздуха.

На месте находятся представители администрации объекта, с их слов внутри людей нет. По оперативной информации пострадавших нет.

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