Выдали 36 литров молока на 1250 учеников в столовую школы №2 в Бердске

В расчете на каждого получился глоток. Ассортимент школьных столовых состоял в основном из мучных изделий.

Молоко было дефицитом во всех бердских школьных столовых в середине 60-х годов прошлого столетия



Немало интересного об истории города и людях, живших в нем, рассказывают документы, хранящиеся в отделе архивной службы Бердска.

Год 1966. Депутаты бердского горсовета на очередной сессии обсуждали насущные проблемы. Одним из серьезных стал вопрос по школьному питанию в прошедшем 1965 году.

Заслушав доклад начальника отдела общественного питания бердского торга товарища Шур о работе школьных столовых и буфетов, исполком бердского горсовета депутатов отметил, что горячее питание организовано в 10 школах, в школе №6 работает буфет по продаже мучных кондитерских изделий, молока, кофе и покупных изделий. В течение последних двух лет проделана определенная работа по оснащению школьных столовых необходимым топливным оборудованием: электротитанами, электросковородками и тому подобным.

Во всех школах организовано питание детей горячими завтраками по абонементам. Для учащихся групп продленного дня организовано комплексное питание также по абонементам.

Наряду с этим в организации школьного питания имеется ряд недостатков. Школьные столовые абсолютно не обеспечены холодильным оборудованием. В школах №8 и №2 плохо эксплуатируется имеющееся оборудование. В школе №1 нет ни одного наименования технологического оборудования. В школьной столовой №2 в течение двух лет не установлен подъемник.

Неудовлетворительно организовано питание детей в школьных столовых и буфетах. Меню однообразное, главным образом мучные изделия. Мясные блюда почти отсутствуют. Молоко и молочные изделия в школьные столовые доставляются с перебоями и в малом количестве. Например, 30 января на 1250 учащихся в школу №2 было доставлено 36 литров молока, 1 февраля — 2 ящика молока. В школьный буфет школы №2 молоко не поступает, почти отсутствуют хлебобулочные изделия и овощные блюда, молочные изделия, сметана, творог, сырки в мелкой расфасовке, мясные изделия.

В результате плохой организации обеспечения продуктами школьных столовых резко сократилось число учащихся, питающихся в этих столовых. Охват детей питанием по абонементам низкий — 30% к общему числу учащихся. Ассортимент в буфетах не всегда отвечает требованиям регионального школьного питания.

Исполком горсовета депутатов решил: обязать заведующих гороно и горфо решить совместно со школами вопрос обеспечения столовых и буфетов холодильным оборудованием и недостающим тепловым оборудованием за счет средств школ и дополнительного выделения денег из бюджета города — 6700 рублей. Обязать Торг и директоров школ установить и наладить правильную эксплуатацию всего оборудования, имеющегося в распоряжении школ. Директору школы №2 товарищу Носкову установить подъемник в срок до 1 сентября. Работникам школьных столовых с преподавателями школ и родительскими комитетами широко организовать в школьных столовых предварительную продажу абонементов на завтраки и обеды с охватом детей не менее 60%. Организовать шефскую помощь лучших поваров Торга над школьными буфетами и столовыми. Повысить ответственность завстоловых за состояние питания в школах. Обязать директора Торга товарища Скляра обеспечить школьные столовые необходимым количеством продуктов с таким расчетом, чтобы меню было разнообразным и питательным. Обеспечить продажу молока, молочных и мясных изделий мелкой расфасовки через школьные буфеты. Обеспечить школьные буфеты и столовые продуктами в необходимом количестве и ассортименте во время проведения ученических вечеров.