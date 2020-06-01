Утащил в кусты, изнасиловал и убил: К 22 годам приговорил убийцу женщины суд в Чите

В июле 2019 года пьяный мужчина решил ограбить одинокую читинку возле площади Октябрьской революции. Подавив сопротивление жертвы, он оттащил её в кусты и изнасиловал. Затем собрал её вещи и скрылся.

Подавив сопротивление жертвы, преступник оттащил её в кусты и изнасиловал

Забайкальский краевой суд 1 июня огласил приговор 28-летнему жителю Читы за изнасилование и убийство 34-летней женщины. Преступника лишили свободы на 22 года и 6 месяцев. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

ZabNews сообщало, что в июле 2019 года пьяный мужчина напал с целью ограбления на одинокую женщину возле площади Октябрьской революции. Подавив сопротивление жертвы, преступник оттащил её в кусты и изнасиловал. Затем собрал её вещи и скрылся.

Ранее судимый за грабёж читинец будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Также ему дополнительно назначено наказание в виде ограничения свободы на 2 года. Приговор суда в законную силу не вступил.

Источник: zabnews.ru