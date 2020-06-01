01.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Утащил в кусты, изнасиловал и убил: К 22 годам приговорил убийцу женщины суд в Чите

17:05 01.06.2020 Фото: pixabay.com
0

В июле 2019 года пьяный мужчина решил ограбить одинокую читинку возле площади Октябрьской революции. Подавив сопротивление жертвы, он оттащил её в кусты и изнасиловал. Затем собрал её вещи и скрылся.

Утащил в кусты, изнасиловал и убил: К 22 годам приговорил убийцу женщины суд в Чите
Подавив сопротивление жертвы, преступник оттащил её в кусты и изнасиловал

Забайкальский краевой суд 1 июня огласил приговор 28-летнему жителю Читы за изнасилование и убийство 34-летней женщины. Преступника лишили свободы на 22 года и 6 месяцев. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

ZabNews сообщало, что в июле 2019 года пьяный мужчина напал с целью ограбления на одинокую женщину возле площади Октябрьской революции. Подавив сопротивление жертвы, преступник оттащил её в кусты и изнасиловал. Затем собрал её вещи и скрылся.

Ранее судимый за грабёж читинец будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Также ему дополнительно назначено наказание в виде ограничения свободы на 2 года. Приговор суда в законную силу не вступил.

Источник: zabnews.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Гуляете в одиночестве?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Труп без вести пропавшей 6-летней девочки на рыбалке с отцом нашли в Крыму. Видео с места ЧП
19:00 01-06-2020
Труп без вести пропавшей 6-летней девочки на рыбалке с отцом нашли в Крыму. Видео с места ЧП
БердскФото дня: Зудится и чешется. Тополиный пух атаковал 1 июня Бердск. Смотрите видео
18:46 01-06-2020
Фото дня: Зудится и чешется. Тополиный пух атаковал 1 июня Бердск. Смотрите видео
Как будет выходить экономика из коронавирусной ямы: план для Путина подготовил Мишустин 1
18:41 01-06-2020
Как будет выходить экономика из коронавирусной ямы: план для Путина подготовил Мишустин
БердскТребуется журналист на сайт kurer-sreda.ru и vesiskitim.ru
18:26 01-06-2020
Требуется журналист на сайт kurer-sreda.ru и vesiskitim.ru
БердскКак получить субсидию самозанятым в размере налога за 2019 года в Бердске и Новосибирке? Постановление
18:21 01-06-2020
Как получить субсидию самозанятым в размере налога за 2019 года в Бердске и Новосибирке? Постановление
Обвинили Россию в погромах и массовых беспорядках США. Кремль опровергает 3
18:14 01-06-2020
Обвинили Россию в погромах и массовых беспорядках США. Кремль опровергает
СМИ: Авифавир от коронавируса поступит 11 июня в клиники России 2
18:00 01-06-2020
СМИ: Авифавир от коронавируса поступит 11 июня в клиники России
БердскНа 10 лет строгого режима осудили за конфликт с наркоманом после четырех противоречивых экспертиз жителя Бердска. Потерпевший скончался через 11 дней после драки 1
17:55 01-06-2020
На 10 лет строгого режима осудили за конфликт с наркоманом после четырех противоречивых экспертиз жителя Бердска. Потерпевший скончался через 11 дней после драки
У нас в доме живет ковидный больной. Я могу заразиться от него коронавирусом при поездке в лифте?
17:54 01-06-2020
У нас в доме живет ковидный больной. Я могу заразиться от него коронавирусом при поездке в лифте?
Ничего не соображаю! Как остановить старение мозга?
17:42 01-06-2020
Ничего не соображаю! Как остановить старение мозга?