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На что потратят 10 000 рублей от Путина, рассказали 8 мам и пап Бердска

17:30 01.06.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Одеть и обувь детей в школу планирует большинство горожан. Остальные купят ролики, самокат и застеклят лоджию.

На что потратят 10 000 рублей от Путина, рассказали 8 мам и пап Бердска
Семья Черкас купят на 10 тысяч рублей от Путина самокат и одежду к школе
Сюжет: Все пособия Путина
На что потратят 10 000 рублей от Путина, рассказали 8 мам и пап Бердска

На что потратят 10 000 рублей от Путина, рассказали 8 мам и пап БердскаПеречислили 10 000 руб. на каждого ребенка в коронавирус от Путина родителям утром 1 июня в БердскеЕщё 113 новостей

Выплату в 10 000 руб. на каждого ребенка от 3 до 16 лет начали получать с 1 июня подавшие заявление до 22 мая родители в России, Бердске и Новосибирске. «Курьер.Среда.Бердск» узнал у жителей Бердска получили ли они уже деньги и на что их потратят?

Ольга и Максим Черкас, 10-летний сын

— Нам сегодня в 11.00 пришли деньги на карту на 10-летнего сына. Это так неожиданно! Мы надеялись, что получим выплату к 1 сентября, чтобы одеть и обуть ребенка в школу. Точно еще не решили куда потратим. Ребенок хочет самокат.

На что потратят 10 000 рублей от Путина, рассказали 8 мам и пап Бердска
Юлия Астафурова на выплату от Путина застеклит лоджию

Юлия Астафурова, дочка Ульяна 10 лет

-Все что нужно, в том числе и вещи приобрели ранее. Мы решили, что сделаем на балконе ремонт. Чтобы стало теплее и уютнее в детской комнате, застеклим лоджию.

На что потратят 10 000 рублей от Путина, рассказали 8 мам и пап Бердска
Анастасия Орлова потратит 10 000 рублей на школьную форму


Анастасия Орлова, мама 10-летнего сына Антона

— Я оформила пособие, но еще не получила. 10 тысяч рублей хочу потратить на школьную форму, которая надеюсь нам пригодится в следующем учебном году.

На что потратят 10 000 рублей от Путина, рассказали 8 мам и пап Бердска
Яна купит на выплату от президента одежду для школы

Яна, дети — Мария и Петр

— 10 000 рублей от Путина я буду оформлять на двух детей. Дочке-первокласснике куплю форму, рюкзак. Сыну- пятикласснику одежду к школе, рюкзак. Было бы неплохо, чтобы к школе выделяли по 10 000 рублей. Эти деньги пригодились бы не только многодетным, но и обычным семьям, у которых уходит большая сумма на то, чтобы купить все необходимое для учебы.

На что потратят 10 000 рублей от Путина, рассказали 8 мам и пап Бердска
Анастасия купит подарок дочке на День рождение и ролики

— Сегодня пришли 10 тысяч рублей на 9-летнюю дочку. У дочки День рождения в июле, купим подарок и одежду для школы, канцелярию и ролики.

Марина, мама 2,10-летнего Романа и 4,11- летнего Марка

— Куда я потрачу 10 000 рублей от Путина? Да, сегодня деньги пришли на мою карту. Но у меня двое сыновей, а попал под раздачу только старший — ему скоро исполнится 5 лет. А вот младшему «не повезло». Три года сыну исполнится только в начале августа. Сегодня 1 июня — День защиты детей. С этих денег, которые предназначены на ребенка, я куплю детям воздушные шары и огромные киндеры. Освежу их гардероб свежим нижним бельем и носочками. Остальные деньги потрачу на кредит за дом, который я построила в прошлом году ради сыновей.

Алена, мама 7-летней дочки
-На 10 000 рублей куплю ролики ребенку, а оставшиеся пойдут на закрытие семейных финансовых вопросов.

Елена, мама 16-летнего сына
— Деньги потрачу на одежду сыну. Купим джинсы, футболки, кроссовки.

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От редакции

На что вы потратите выплату в 10 000 рублей?

Kalisto, 01 июня 2020 17:59
Вот сижу сейчас и думаю, куда же мне эти деньги потратить? Прям столько всего хочется!!
Аноним, 01 июня 2020 18:31
Особенно убили Киндеры

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