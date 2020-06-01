Вернулись из самоизоляции от пассажиров все электрички бердского направления
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Вернулись из самоизоляции от пассажиров все электрички бердского направления

5:06:146/1/2020
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С 1 июня по решению Минтранса Новосибирской области полностью восстановлено движение всех пригородных поездов АО «Экспресс-пригород», информирует портал «Транспорт России».

Движение поездов сохранено в полном объеме к аналогичному периоду 2019 года: 76 пар поездов будет курсировать по будням и 74 — по выходным.

Снятые с маршрутов рабочих дней 30 марта и до конца апреля пригородные электропоезда компании «Экспресс-пригород» в регионе курсировали по расписанию выходного дня. Другими словами, все «рабочие поезда» были выведены из расписания.

Тем не менее, как подразумевает издание, повсеместный период нерабочих дней в России закончился с завершением майских праздников и регионам представилась возможность самостоятельно решать, какие области экономики активизировать, а какие — оставить пока «на паузе». В большинстве регионов, в том числе в Новосибирской области, пока не рекомендуется, например, совершать поездки пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания.

У остальных пассажиров потребность в неотложных «рабочих» и иных поездах, как информирует «Транспорт России» сегодня 1 июня, возрастает. Поэтому, часть ранее отменённых рейсов электричек, дизель-поездов и «областных» вагонов на локомотивной тяге с 27 апреля начали возвращаться в расписание — в некоторых регионах уже вернулись полностью.

— В связи с этим, в направлении Бердска с 27 апреля возобновлены не курсировавшие с 30 марта «рабочие поезда», — пишет издание.

А именно:

— № 6604 Бердск—Новосибирск (ежедневно, кроме субботы и воскресенья; отпр. 6:51, приб. 7:53);
— № 6608 Бердск—Новосибирск (ежедневно, кроме субботы и воскресенья; отпр. 8:58, приб. 9:45);
— № 6607 Новосибирск—Бердск (ежедневно, кроме субботы и воскресенья; отпр. 7:45, приб. 8:41);
— № 6635 Новосибирск—Ложок (ежедневно, кроме субботы и воскресенья; отпр. 17:23, приб. 18:52);
— № 6633 Новосибирск—Бердск (ежедневно, кроме субботы и воскресенья; отпр. 18:21, приб. 19:06).
— С 1 мая поезд № 6609 Новосибирск—Искитим (отпр. 8:32, приб. 9:56), курсировавший с начала пандемии только по будням, назначен теперь ежедневно.

В то же время, сообщает «Транспорт России», ограничительные защитные меры продолжаются во многих городах и весях. В том числе, в Новосибирской области и Бердске.

Источник: svidetel24.info

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