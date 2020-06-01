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Ничего не соображаю! Как остановить старение мозга?

17:42 01.06.2020 Фото: www.pexels.com
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Ничего не соображаю! Как остановить старение мозга?
Помимо внешних проявлений, с возрастом меняется и работа всех органов тела.
Не является исключением и головной мозг

Все мы прекрасно понимаем, что старение – естественный процесс, который невозможно остановить.
Помимо внешних проявлений, с возрастом меняется и работа всех органов тела.

Не является исключением и головной мозг. Тем не менее, это вовсе не значит, что в пожилом возрасте вы обязательно утратите ясность ума. Все зависит от вас и образа жизни, которого вы придерживались на протяжении всех лет. Что же нужно делать уже сейчас, чтобы в старости ваш мозг не утратил своей активности?
Кардиотренировки
Занятия спортом помогают человеку оставаться в отличной физической форме, а также улучшают работу головного мозга. Тем не менее, на нейрогенез наилучшее влияние имеют кардиотренировки. Заниматься нужно не меньше 2,5 часа в неделю. Вы можете бегать, кататься на велосипеде, коньках или лыжах, прыгать на скакалке, плавать. Если тренировка будет проходить на улице, найдите район, который будет находиться в зеленой зоне, где чистый воздух, и ездит мало машин. Это очень важное условие, поскольку вредные вещества, присутствующие в воздухе, способствуют увеличению нервных клеток, что негативно сказывается на работе мозга.
Правильное питание
Следите за тем, чтобы ваш рацион был питательным и разнообразным. Сократите потребление сахара, так как он приводит к нарушению окислительных процессов клеток мозга, и увеличивает риск развития болезни Альцгеймера. Кроме того ученые доказали, что на нейрогенез положительно влияет интервальное голодание. Однако прежде чем применять этот способ, следует проконсультироваться со своим лечащим врачом, который подскажет, будет ли голодание безопасным для вас.
Высокое качество сна
Во время сна происходит так называемая очистка мозга от накопившихся токсических веществ, улучшается память. Эксперты рекомендуют спать не меньше 7 часов, но и не больше 9 часов. Если у вас есть время, возможность и желание отдохнуть во второй половине дня, не отказывайте себе в этом.
Источник: http://www.medicinform.net/

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