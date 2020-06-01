Ничего не соображаю! Как остановить старение мозга?

Помимо внешних проявлений, с возрастом меняется и работа всех органов тела.

Не является исключением и головной мозг

Все мы прекрасно понимаем, что старение – естественный процесс, который невозможно остановить.

Помимо внешних проявлений, с возрастом меняется и работа всех органов тела.



Кардиотренировки

Правильное питание

Высокое качество сна