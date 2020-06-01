На 10 лет строгого режима осудили за конфликт с наркоманом после четырех противоречивых экспертиз жителя Бердска. Потерпевший скончался через 11 дней после драки

Со стороны суда было 2 экспертизы доказывающих, что наркоман умер от черепно-мозговой травмы. Со стороны защиты тоже две, но с доказательствами того, что молодой человек умер от давних заболеваний и врачебной ошибки.

Доказывает свою невиновность и врачебную ошибку житель Бердска

Осудили на 10 лет за избиение наркомана жителя Бердска Николая (имя изменено). Он доказывал свою невиновность и врачебную ошибку. По рассказу жены подсудимого Ольги, по соседству с ними живут не очень благонадежные граждане, которые любят злоупотреблять спиртным. В один из вечеров в октябре 2018 года мужчины выпивали и между ними произошел конфликт и драка. Пострадавший парень скончался на 11 день после госпитализации. Проживали они в поселке «Агролес», территория Искитимского района. Поэтому дело рассматривал Искитимский суд.

История Николая

Первая судебная экспертиза больницы Бердска показала, что парень умер от черепно-мозговой травмы. Николая задержали и сразу отправили в СИЗО. Когда начался судебный процесс, супруга Николая решила обратиться за независимой экспертизой, которая показала, что наркозависимый парень все-таки умер от давних заболеваний и даже врачебной ошибки. Суд ее принял и отправил документы на повторную экспертизу в Новосибирск. Там тоже эксперты заключили, что парень все-таки умер от травмы.

Супруга не отчаялась и отправила бумаги еще на одну экспертизу. Она показала многие юридические ошибки в последней государственной экспертизе. Суд принял данные к рассмотрению.

— Меня не было рядом, когда произошла драка. Обо всем случившемся я узнала, когда мужа уже задержали. Я подала документы на независимую экспертизу, в том числе и для себя — узнать, виновен мой муж или нет, — рассказала жена Николая Ольга.

Ольга обратилась в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» за помощью — два года они добиваются справедливости в суде, результата нет. У них с Николаем двое детей.

Судья по делу отказалась комментировать течение дела «Курьер. Среда. Бердск».

Николай, находясь в СИЗО смог связаться через таксофон с редакцией «Курьер. Сред. Бердск» 26 марта. Он рассказал, что после его задержания был резонанс. Были люди, которые откликнулись. Отмечал, что соседи, достаточно известные люди, бывший прокурор и депутат писали характеристики, рекомендательные письма для него. Отметил, что многие соседи были возмущены поведением наркозависимого. На Николая и подумать не могли, что тот может его убить.

Николай утверждает, что он пострадавшего не бил и не удерживал.

Единственное, когда он трогал молодого человека — это 31 октября. Он кричал и кидался на мать. У Николая был с собой пневматический пистолет, он выстрелил несколько раз в сторону пострадавшего. Попал ему в лицо. По его словам, серьезных травм он не получил.

— Я признаю, что я стрелял в него из пневматики. Но это легкий вред здоровью, который не повлек смерти. У него остались только ссадины на лице. За это я готов ответить, — сказал Николай.

3 ноября молодому человеку в больнице стало хуже. У него взяли все анализы и не могли выявить в чем причина, выявили инфекцию. Было подозрение на травму головы. Для этого провели некоторые медицинские манипуляции, после которых ему стало еще хуже. Повреждений так и не было найдено. Но мозг парня был в очень плохом состоянии.

Решение суда

Судом установлено, что подсудимый совместно с другим лицом, с целью исключить возможность причинения потерпевшим вреда себе или другим лицам, привязали руки и ноги потерпевшего к стулу, а рот заклеили липкой лентой. Мать потерпевшего просила мужчину образумить сына, который вел себя неадекватно. Действия потерпевшего на тот момент он расценил как агрессивные.

Но далее подсудимый из личной неприязни в течение нескольких дней – с 31 октября по 2 ноября — удерживал потерпевшего также привязанным к стулу, умышленно наносил ему удары в голову рукояткой пистолета и бутылкой, а затем дважды выстрелил из автоматического пневматического пистолета в голову потерпевшего. Действия подсудимого повлекли причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, а впоследствии его смерть, что подтверждено заключением эксперта.

Что будет дальше?

Как утверждает Николай, он сдал пистолет на экспертизу, и на его рукоятке не была обнаружена кровь.

Судья по делу отказалась комментировать течение дела «Курьер. Среда. Бердск». Родные прислали все четыре экспертизы.

Обвиняемый будет подавать на апелляцию и надеется найти справедливость.