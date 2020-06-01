У нас в доме живет ковидный больной. Я могу заразиться от него коронавирусом при поездке в лифте?

В лифте людям невозможно стоять друг от друга на расстоянии в 2 метра. Поэтому вероятность того, что больной пассажир может заразить другого пассажира, достаточно велика, особенно если он будет стоять без маски и кашлять, разговаривать, тяжело дышать. Во время кашля зараженный человек выделяет до 300 000 тысяч частиц вируса.

Кроме того, риск заболеть присутствует, когда человек касается кнопок лифта и панелей внутри кабинки, на которых находится возбудитель болезни

Людям, которые живут в многоэтажных домах или работают в высоких зданиях, практически невозможно отказаться от использования лифта в период пандемии коронавируса.

Поэтому возникает вопрос, насколько увеличивается риск заражения COVID-19 во время поездки в лифте? Можно ли заразиться, даже если вы едете в кабинке одни? В лифте людям невозможно стоять друг от друга на расстоянии в 2 метра. Поэтому вероятность того, что больной пассажир может заразить другого пассажира, достаточно велика, особенно если он будет стоять без маски и кашлять, разговаривать, тяжело дышать после пробежки или быстрой ходьбы.

Кроме того, риск заболеть присутствует, когда человек касается кнопок лифта и панелей внутри кабинки, на которых находится возбудитель болезни.



Но что насчет ситуации, когда человек зашел в кабинку лифта один? Возможность заражения решил подробно изучить один из специалистов, потому провел масштабное и крайне интересное исследование.Ученый воссоздал модель, которая повторяла принципы работы лифта и условия в кабинке.Предполагалось, что на первом этаже в лифт зайдет зараженный коронавирусом. Пассажир А, и поедет на 10 этаж в одиночестве. Поездка займет 31 секунду. При этом на человеке не будет маски, он будет часто кашлять и беседовать по телефону. Частицы вируса, вылетающие изо рта больного, попадут на дверцы и стенки лифта, часть из них останется в воздухе. Когда человек выйдет на своем этаже, двери откроются на 10 секунд, но за пассажиром потянется шлейф микробов. В то же время воздух извне попадет в кабинку, и разбавит зараженный воздух внутри. Далее лифт опустится на второй этаж, двери вновь откроются, и когда в кабинке окажется Пассажир Б, воздух из вестибюля заменит воздух внутри лифта почти на половину. Согласно подобной ситуации, Пассажир Б, оказавшись в закрытом лифте, будет подвергаться воздействию около 25% частиц коронавируса, оставленных Пассажиром А.Тем не менее, этот показатель достаточно изменчив. Поскольку любой лифт отличается по размеру, каждый раз он преодолевает разное количество этажей, его дверцы остаются открытыми не всегда одинаковое время, и внутри установлены разные системы вентиляции, уровень угрозы может меняться. Кроме того неизвестно, заболеет ли Пассажир Б.

Во время кашля зараженный человек выделяет до 300 000 тысяч частиц вируса, но науке пока неизвестно, какая доза SARS-CoV-2 необходима для того, чтобы человек заразился.

В то же время многие другие эксперты не верят, что частицы, оставшиеся в воздухе, могут представлять угрозу здоровому человеку. Они настаивают, что главным способом передачи вируса является взаимодействие с зараженным человеком.

Источник: http://www.medicinform.net/