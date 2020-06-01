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Наплевать на мертвых: Загадили цементом памятник на соседней могиле на кладбище Бердска

20:02 01.06.2020, Анастасия Солодкова Фото: Предоставлены Олегом
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Кладбищенские рабочие за захоронениями не ухаживают. Это лежит на совести родственников умерших. И некоторые из них, облагораживая родную могилу, игнорируют интересы и чувства других.

Наплевать на мертвых: Загадили цементом памятник на соседней могиле на кладбище Бердска
Мраморный памятник оттереть от цемента быстро не получилось
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Наплевать на мертвых: Загадили цементом памятник на соседней могиле на кладбище Бердска

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Муниципальные кладбищенские работники в Бердске не ухаживают за могилами. Это лежит на совести родственников умерших людей, похороненных на бердском кладбище. Как правило, даже скромные захоронения стараются держать в чистоте.

Но порой «соседи» по могилам ведут себя по хамски по отношению к «чужим мертвым».
Олег приехал на бердский погост 28 мая. Раньше привести в порядок могилу отца не получилось из-за запрета посещать кладбище в связи с коронавирусом. Олег был поражен, увидев, что мраморный памятник его отцу весь заляпан цементом, написал он в рубрику «Сообщи свою новость» на курьеровский сайт.

— Они заливали фундамент, чтобы уложить сверху плитку. Вокруг больше никто ничего не делал. Поэтому понятно, откуда грязь. Вся «спина» памятника обрызгана. Я не знаю, что они делали — лопатами махали ли вручную замешивали, — позже поделился с «Курьер. Среда. Бердск» Олег.

По его оценке, старые захоронения 1993 года расположены довольно близко друг от друга — вплотную, не больше метра.
— Они залили цемент по все площади своей оградки. Край фундамента буквально в полуметре от нашего памятника. Мы подходили к другим людям, которые раствор замешивали, они соседние памятники прикрывали целлофаном. А эти… Могли бы протереть, пока цемент был свежим. Мы отодрать не могли — только памятник поцарапали, — рассказал Олег.

Отмыть памятник на могиле отца он намерен в следующий приезд: нужно время, чтобы отмочить раствор и аккуратно снять, инструменты привезет. Но на белом мраморе остаются темные следы.

— У нас, конечно, не супер-пупер памятник, но все равно обидно. Просто наплевали на ближнего. Мы два-три раза в году бываем на кладбище. Весной обязательно приводим в порядок могилы. Надо ехать в ближайшее время. Не уверен, что темные пятна получится отмыть. Нельзя же так оставлять, некрасиво. «Соседи» решили своему родственнику все облагородить, а нам нагадили. Не увидеть,что памятник соседний цементов заляпали, невозможно. Просто уделали! — возмущен Олег.

По словам директора Центра муниципальных услуг Игоря Сысоева, в чьем ведении находится городское кладбище, расстояние между захоронениями не менялось с 1990-х годов. Не изменились и функции кладбищенских работников.
— Они за могилами не ухаживают. За бесхозными тем более. Они следят за дорогами — грейдируют, подсыпают, косят траву, снабжают водой, вывозят мусор — кучи возле дорог, зимой снег чистят, чтобы машины могли проехать, — перечислил Игорь Иванович.

Кроме того, планировкой кладбища тоже занимается муниципальный ЦМУ — выделяет участки для новых захоронений, чтобы не создавать хаос. Тропинки между могилами посетители кладбища протаптывают сами. За бердским кладбищем ухаживают 5-8 человек во главе со смотрителем.

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От редакции

Почему так ведут себя даже на кладбище?

Аноним, 01 июня 2020 20:45
НВР:
потому что в Бердске так принято.Кроме себя никого не видим.Запросто на соседнее захоронение могут сложить убранную траву,мотивируя тем,что ноги болят таскать в специально отведенное место.Несколько раз с таким сталкивалась

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