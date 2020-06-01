Как получить субсидию самозанятым в размере налога за 2019 года в Бердске и Новосибирке? Постановление

Около 1500 самозанятых жителей Новосибирской области получат субсидию в размере уплаченного в прошлом году налога. Такую меру поддержки утвердило правительство для пострадавших из-за коронавируса.

Самозанятыми могут быть кондитеры и парикмахеры

Плательщикам налога на профессиональный доход выплатят субсидию в размере уплаченного ими налога за 2019 год. Соответствующее постановление от 29.05.2020 № 783 утверждено Правительством Российской Федерации.

В 2019 году 1546 жителей Новосибирской области были зарегистрированы как плательщики налога на профессиональный доход за деятельность, которую они осуществляли на территории 4-х субъектов РФ (Москва, Московская и Калужская области, республика Татарстан). На территории Новосибирской области специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» был введен с 1 января 2020 года.

Субсидии за 2019 год будут выплачивать до конца 2020 года. Заявления плательщика не требуется, деньги поступят на банковскую карту, привязанную в приложении «Мой налог» или в личном кабинете «Мой налог». Если указано несколько банковских карт, необходимо указать действующую как основную.

Подробную информацию о мерах поддержки для самозанятых, а также инструкции по привязке банковских карт можно найти в специальном разделе на сайте «Налог на профессиональный доход».

Дополнительная информация о порядке и сроках выплат для самозанятых будет размещена на сайте ФНС России после принятия соответствующих нормативных правовых актов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 мая 2020 г. No 783 МОСКВАОб утверждении Правил предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям,применявшим в 2019 году специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в условиях ухудшения ситуации врезультате распространения новой коронавирусной инфекцииПравительство Российской Федерации постановляет:

1.Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, применявшим в 2019 году специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»,в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель ПравительстваРоссийской ФедерацииМ.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением ПравительстваРоссийской Федерацииот 29 мая 2020 г. No 783

П Р А В И Л А

предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, применявшим в 2019 году специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции

1.Настоящие Правила устанавливают цель, условия и порядок предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, применявшим в 2019 году специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее соответственно -субсидии, получатели субсидии). Субсидия предоставляется в связи с ухудшением ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции в целях возмещения расходов получателей субсидии, понесенных ими на уплату налога на профессиональный доход за налоговые периоды 2019 года.

2.Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Федеральной налоговой службы как получателя бюджетных средств на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил.

3.Субсидии предоставляются на основании реестра, формируемого Федеральной налоговой службой по форме согласно приложению (далее -реестр).Реестр формируется в электронном виде и подписывается уполномоченным лицом Федеральной налоговой службы с применением усиленной квалифицированной электронной подписи.

4.Условием включения получателя субсидии в реестр является наличие в мобильном приложении «Мой налог», предусмотренном Федеральным законом «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», сведений о действующей банковской карте получателя субсидии (при наличии сведений о нескольких банковских картах действующая банковская карта, на которую будет перечисляться субсидия, должна быть указана в качестве основной) (далее -банковская карта). Направление получателем субсидии заявления в Федеральную налоговую службу для включения в реестр не требуется.

5.Субсидия предоставляется получателям субсидии в течение 2020года единовременно:не позднее 20-го числа календарного месяца -в случае выполнения получателем субсидии условия, установленного пунктом4 настоящих Правил, до 5-го числа этого календарного месяца включительно;не позднее 20-го числа следующего календарного месяца -в случае выполнения получателем субсидии условия, установленного пунктом 4 настоящих Правил, после 5-гочисла соответствующего календарного месяца.

6.Субсидия перечисляется в размере уплаченной получателем субсидии суммы налога на профессиональный доход за налоговые периоды 2019 года по состоянию на 30 апреля 2020 г. на банковскую карту.

7.Перечисление субсидий Федеральным казначейством в кредитную организацию, которая оказывает получателям субсидии услугу по безналичной оплате банковской картой налога на профессиональный доход через мобильное приложение «Мой налог» (далее -кредитная организация), для последующего перечисления средств получателям субсидии осуществляется на основании представленных Федеральной налоговой службой в Федеральное казначейство реестра и платежного документа не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения Федеральным казначейством указанных документов. Одновременно с передачей реестра в Федеральное казначейство Федеральная налоговая служба передает реестр в кредитную организацию.Кредитная организация осуществляет перечисление средств получателям субсидии на основании реестра, направленного Федеральной налоговой службой, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения средств от Федерального казначейства.

8.В случае невозможности перечисления субсидии на действующую банковскую карту получателя субсидии кредитная организация осуществляет возврат соответствующих средств в Федеральную налоговую службу не позднее 3 рабочих дней со дня получения средств от Федерального казначейства.

9.Федеральное казначейство не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения операции в соответствии с пунктом 7 или пунктом 8 настоящих Правил информирует Федеральную налоговую службу о перечислении средств кредитной организации и (или) о возврате средств кредитной организацией. Кредитная организация не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем перечисления средств получателям субсидии, информирует Федеральную налоговую службу о перечислении субсидии получателям субсидии путем передачи реестра, подписанного с применением усиленной квалифицированной электронной подписи уполномоченным лицом кредитной организации.

10.Федеральная налоговая служба не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения от кредитной организации информации в соответствии с пунктом9настоящих Правил, информирует получателя субсидии о факте перечисления субсидии через мобильное приложение «Мой налог».