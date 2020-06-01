Теряют своих детей на пляжах жители Бердска
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Теряют своих детей на пляжах жители Бердска

6:15:106/1/2020
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Дата начала купального сезона остаётся открытой, но это не останавливает горожан от отдыха на берегу.

Случаи, когда в процессе отдыха весёлой компании на берегу водоёма теряются маленькие дети, оставленные без присмотра, происходят довольно часто. На минувшей неделе, как рассказал инспектор бердского инспекторского участка ГИМС по Новосибирской области Олег Колобов, таким образом потерялся трёхгодовалый ребёнок.

— Мама бегала в панике по берегу. Уже практически были готовы к работе водолазы, но ребёнок, к счастью, нашёлся, — уточнил Олег Святославович.

Оказалось, что малыш, бегая по береговой линии, убежал за пару километров от места отдыха родителей. Подобные случаи бывают и в Бердске, вокруг которого довольно много пляжей (как официальных, так и несанкционированных). Пока родители жарят шашлыки, по словам инспектора ГИМС, дети предоставлены сами себе. В такие моменты и случаются трагедии.

В этом летнем сезоне открытие пляжей под большим вопросом, но всё же, как советуют спасатели МЧС и инспекторы ГИМС, следует установить контроль и над школьниками, у которых начались каникулы.

Источник: svidetel24.info

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